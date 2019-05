Beberes Rumah ala Konmari Bikin Mood Lebih Baik

BANGKAPOS.COM-- Banyak metode untuk beberes rumah agar lebih rapi terlihat bersih dan cantik. Untuk itu perlu ada cara agar berberes rumah tidak melelahkan dan tidak menguras tenaga serta pikiran.

Diantara medote yang d populer adalah Konmari, yang bikin beberes membuat hati kita jadi lega.

Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli gaya hidup asal Jepang, Marie Kondo melalui buku berjudul The Life-Changing Magic of Tidying Up (2011).

Intinya, metode ini mengajak untuk beberes sesuai selera kita, dengan memerhatikan hal kecil sehingga membawa kebahagiaan bagi kita.

Sejak diperkenalkan pertama kali, metode ini sempat begitu populer di Indonesia, bahkan sampai pernah ada komunitasnya yang bernama Konmari Indonesia.

Menurut Aang Hudaya, yang bersama istrinya mendirikan komunitas itu, metode Konmari ini populer karena istilah “Spark Joy” dalam beberes rumah.

“Berbicara berbenah tak cuma soal menata, tapi juga mulai mengurangi barang, menekan kebiasaan negatif,” kata Aang.

Jadi beberes rumah bukan cuma soal teknis, melainkan membenahi mindset kita juga. Ini cukup menarik.

Aang juga bilang, metode Konmari muncul di saat banyak orang “frustasi” karena masalah bebenah rumah enggak pernah selesai, sebab mereka punya banyak barang.