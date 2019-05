Elly Sugigi Orbitkan Sang Anak jadi Artis, Yuk Intip Wajah dan Penampilan Ulfi Damayanti

BANGKAPOS.COM--Belakangan ini Elly Sugigi sedang getol mempromosikan anaknya Ulfi Damayanti.

Hal ini terlihat jelas dari unggahan di akun Instagramnya.

Melalui akunnya tersebut, Elly mengumumkan akan mengorbitkan anaknya sendiri untuk mengikuti jejaknya di dunia entertaiment tanah air.

Bahkan Elly sendiri telah menganti nama putrinya tersebut menjadi Ulfi Sugigi.

Selain mempromosikan sang anak, Elly Sugigi juga tidak lupa memberikan nasehat kepada sang putri agar tidak sombong atau sok cantik.

" Berdoa ya @ulfidmy semoga rejeki qmu ada byat didunia intertainer no pansos no drama belajar dri nol ya fi..dan jgn sampe tinggi hati atau sombong..atau sok kecantikan ..ok ok," tulis Elly Sugigi di akun Instagramnya.

" Sekarang ulfi ku ganti buat nama panggungnya jadi ULFI SUGIGI..semoga dia bisa mulai ke dunia intertaine seperti mamanya Ellysugigi tapi jangan sampe nikah 4 x juga kayak .. mamanya hehehe ..doainya rejekinya bagus buat ulfi..amin..nanti mama ajarin acting ya..mending tenarin anak sendiri nanti dia bisa bantu kita ..yaaa gak po neti yg budiman," tulis Elly lagi.

Melihat hal tersebut, banyak netizen mengaku senang dan mendukung keputusan perempuan yang kerap disapa Mpok Elly itu.

Seperti diketahui, Elly Sugigi telah memiliki seorang putri berparas cantik yang beranjak dewasa.