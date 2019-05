Lagi Dicari Ini Lirik dan Kunci (Chord) Gitar Lagu Sampai Tutup Usia, Angga Candra

BANGKAPOS.COM - Lagu berjudul "Sampai Tutup Usia" diciptakan oleh Angga Candra.

Angga merupakan penyanyi solo, namun sebelumnya dirinya pernah membentuk beberapa grup band di Jakarta, seperti Crabypatty, River, Filosofi, Catur, Coffe dan terakhir bersama Adipati Band.

Hingga pada tahun 2016, Angga Candra memutuskan untuk bersolo karier.

Selain itu dirinya juga merupakan seorang youtuber.

Berikut Kunci (Chord) Gitar dan Lirik Lagu "Sampai Tutup Usia" - Angga Chandra:

Intro : C G/B Am ~ Dm C G ~



C F

Aku tercipta oleh-Nya

G C -G/B

Untuk slalu cintai kamu

Am Dm

Beri aku kesempatan

Fm G

Tuk bahagiakan dirimu ~

C F

Kamu tercipta oleh-Nya

G C -G/B

Untuk selalu aku cintai

Am Dm

Genggam erat tangan ini

Fm G

Jangan sampai kau lepaskan ~

Reff :

C G/B Am

Sampai aku tutup usia

G Dm

Kan ku jaga hatimu

C G

Sampai aku tua ~

Em A

Walau keriput dipipimu terlihat

Dm C

Takkan goyahkan cintaku

G (C)

Yang begitu kuat ~

Int. C G/B Am

*)

C F

Kamu tercipta oleh-Nya

G C -G/B

Untuk selalu aku cintai

Am Dm

Genggam erat tangan ini

Fm G

Jangan sampai kau lepaskan ~

Reff :

C G/B Am

Sampai aku tutup usia

G Dm

Kan ku jaga hatimu

C G

Sampai aku tua ~

Em A

Walau keriput dipipimu terlihat

Dm C

Takkan goyahkan cintaku

G (Am)

Yang begitu kuat ~

Song : Am D G C F D7 G

Reff :

C G/B Am

Sampai aku tutup usia

G Dm

Kan ku jaga hatimu

C G

Sampai aku tua ~

Em A

Walau keriput dipipimu terlihat

Dm C

Takkan goyahkan cintaku

G (C)

Yang begitu kuat ~

C G/B Am

Sampai aku tutup usia

G Dm

Kan ku jaga hatimu

C G

Sampai aku tua ~

Em A

Walau keriput dipipimu terlihat

Dm C

Takkan goyahkan cintaku

G (C)

Yang begitu kuat ~

Outro : C G/B Am ~ C G/B F ~

Lihat Video Klip Lagu "Sampai Tutup Usia"

(TribunWow.com)