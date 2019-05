Ustaz Arifin Ilham Meninggal karena Kanker Nasofaring, Kenali Gejala Awal dan Penyebabnya

BANGKAPOS.COM - Berpulangnya Ustaz Arifin Ilham pada Rabu (22/5/2019) disampaikan sang putra melalui akun Instagramnya.

Beberapa waktu yang lalu kondisi Ustaz Arifin Ilham sempat dikabarkan stabil dan membaik.

Bahkan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Ustaz Arifin Ilham sempat terbangun untuk Shalat.

Namun tak berselang lama sang putra, Muhammad Alvin Faiz melalui akun Instagram pribadinya mengabarkan bahwa sang ayah telah berpulang ke Rahmatullah.

"innalillahiwainnailaihirojiun

Telah wafat Abi kami tercinta Abi @kh_m_arifin_ilham .

Semoga Allah terima amal ibadahnya, diampuni semua dosanya, dimasukkan ke surganya Allah swt, aamiin," tulis sang anak dalam caption-nya.

Selain itu sang anak juga memberitahukan bahwa Ustz Arifin Ilham akan segera dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di komplek pesantren Azzikra Gunung Sindur Bogor.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Ustaz Arifin Ilham telah berjuang melawan penyakit kanker nasofaring yang diidapnya.

Melansir dari Kompas.com di Indonesia kanker nasofaring merupakan penyakit yang menempati peringkat ke empat terbanyak dari seluruh penyakit ganas lainya.

Perbandingan terjangkitnya kanker nasofaring di Indonesia yaitu 4,7 kasus per 100.000 penduduk.

Di RSCM tercatat rata-rata 100 kasus baru karsinoma nasofaring per tahun, di RS kanker Dharmais 70 kasus baru per tahun, dan di RS Hasan Sadikin Bandung 60 kasus baru per tahun.