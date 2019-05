Rumah Iis Dahlia Seharga Rp 17 Miliar Megah Bak Istana, Berjejer Mobil Mewah Jeep Hingga Porsche

BANGKAPOS.OCDM - Pedangdut Iis Dahlia telah berkarier di dunia hiburan tanah air sejak tahun 1987 dan masih eksis hingga sekarang.

Pemilik nama asli Iis Laeliyah sejak kecil hobi menyanyi.

Mengawali karier dengan bernyanyi dari satu tempat ke tempat lain sejak SMP, membuat Iis Dahlia tumbuh menjadi seorang penyanyi profesional.

Lagu-lagu yang ia bawakan pun sukses didengar banyak orang seperti lagunya berjudul Tamu Tak Diundang, Payung Hitam, Cinta Bukanlah Kapal dan Seroja.

Sudah 32 tahun berkarir menjadi pedangdut, Iis Dahlia masih tetap aktif dan memiliki karir yang cemerlang hingga saat ini dan berhasil membeli rumah baru.

Rumah mewah baru Iis Dahlia ini terletak di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Tak tanggung-tanggung, harga rumah mewah yang baru dibeli oleh Iis Dahlia ini mencapai angka Rp 17 Miliar.

Dilihat Grid.id dari kanal Youtube TransTV Official dalam acara Raffi Billy and Friends (13/5/2019), Raffi dan Billy menggerebek rumah baru Iis Dahlia.

Rumah baru Iis Dahlia terlihat besar dan luas, tampak bagian depan rumahnya dibatasi dengan pagar kayu yang mewah.

Memasuki halaman depan rumah Iis Dahlia, Raffi Ahmad dan Billy Syahputra disambut dengan pemandangan taman yang luas.

Bagian luar rumah baru Iis Dahlia di dominasi warna putih ditopang dengan pilar-pilar besar berwarna putih.

Raffi Ahmad menyebut, Iis membeli rumah tersebut dengan cara mencicilnya per bulan Rp 200 Juta.

"Liat rumahnya. Tahu nggak ini cicilannya per bulan dia pernah bilang ama gua."

"Rp 200 juta perbulan. Rp 17 Miliar (harga rumah ini)," pungkas Raffi Ahmad.

Dari halaman rumah tersebut terlihat megah bak istana.

Di dalam ruang khusus parkir mobil berjejer sejumlah mobil mewah dari Jeep hingga Porsche.

Sebelum diketahui memiliki rumah mewah, Iis Dahlia juga kerap tampil dengan tas mewah.

Ia juga mengoleksi tas mewah seperti halnya yang dilakukan sejumlah artis tanah air.

Iis Dahlia kerap menggunakan tas bermerek dengan kisaran harga hingga ratusan juta Rupiah.

Beberapa koleksi tas mahal milik Iis diunggah di akun Instagram @hermesselebriti.

Iis Dahlia pernah menggunakan tas Hermes Kelly 20 Rouge Vif Courchevel Gold Hardware berwarna merah.

Harga tas tersebut sekitar 24 ribu Dollar atau 336 juta Rupiah.

Iis Dahlia juga pernah terlihat membawa clutch Hermes berwarna hitam seharga 159 juta Rupiah.

Salah satu sahabat Mayangsari ini diketahui juga menghadiahkan mobil untuk sang putra, Devano Danendra yang berulang tahun ke-16.

Iis mengungkapkan itu saat menghadiri peluncuran singel terbaru Devano Danendra di Pisa Cafe Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2018).

"Jadi kalau kado sih, aku orangnya santai ya."

"Kalau misalnya mama papa enggak ngasih apa-apa, Devano juga enggak masalah," kata Devano Danendra awalnya ketika ditanya tentang kado ulang tahun di sela acara.

Iis Dahlia kemudian menimpali bahwa ia sudah membelikan putranya itu sebuah kado berupa mobil.

"Udah dikasih, mobilnya enggak jalan ya. Dibeliin mobil, enggak jalan, karena beberapa hari enggak nyala he he he," ujar Iis Dahlia.

Iis Dahlia memberi kado mobil di saat putranya itu baru 16 tahun.

Iis Dahlia mengatakan bahwa asisten Devano Danendra -lah yang nantinya mengendarai mobil sampai putranya itu genap 17 tahun.

"Iya, iya, makanya karena belum 17 tahun yang bawa asistennya ha ha ha," ujar Iis menambahkan.

Soal kehidupan pribadinya, Iis Dahlia sudah menikah 2 kali.

Pertama ia pernah menikah dengan Dadang Indrajaya seorang pengusaha yang sudah duda.

Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang anak perempuan Salshadilla Juwita yang lahir pada 14 Juni 1998.

Iis Dahlia dan Salshadilla Juwita (Instagram/Iis Dahlia & Salshadilla Juwita)

Pernikahan ini tidak berlangsung lama. Mereka akhirnya bercerai.

Iis kembali menikah dengan seorang pilot bernama Satrio Dewandono.

Pernikahan keduanya mendapatkan seorang anak Devano Danendra yang lahir pada 23 September 2002.

