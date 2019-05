Sejak Seminggu Terakhir Harga Sayuran di Pasar Induk Pangkalpinang Turun

BANGKAPOS.COM-- Sejak satu pekan terakhir ini di Bulan Suci Ramadan, beberapa produk sayuran yang dijual di pasar induk Pangkalpinang mengalami penurunan harga.

Hal ini diungkapkan Teteh, pemilik Warung Sayuran Teteh Bandung di kawasan Pasar Induk Pangkalpinang, Jumat (24/05/2019).

"Sudah satu minggu terakhir ini terjadi penurunan harga sayuran, seperti tomat sebelumnya harga Rp 14.000 per kg sekarang ini turun Rp 12.000 per kg," kata Teteh.

Selain itu harga kentang juga turun dari Rp 14.000/kg menjadi Rp 12.000/kg. Begitu juga sayuran buncis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 12.000/kg .

"Sayuran ini kita ambil sendiri secara patungan dengan pedagang lain pakai truk dari Curup Bengkulu sampai Pangkalpinang, jadi banyak juga pedagang sayuran eceran dari Koba, Sungailiat yang mengambil kesini untuk dijual kembali," jelasnya.

Diakuinya, penurunan harga ini terjadi karena sepinya permintaan sayuran saat ini karena kondisi ekonomi saat ini.

Daftar Harga Sayuran di Pasar Induk Pangkalpinang:

Tomat Rp 12.000/kg, Kol Rp 7.000 - 8.000 per kg, Kentang Rp 12.000 per kg, Daun Bawang Rp 18.000 - 20.000 per kg, wortel impor Rp 15.000/kg, wortel lokal Rp 12.000/kg, sawi putih Rp 10.000-12.000/kg, labu Siam Rp 10.000/kg, buncis Rp 12.000/kg. (Bangkapos.com/Edwardi)