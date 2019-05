Sang Ayah Berulang Tahun di Penjara, Dul Jaelani Unggah Foto Masa Kecil dengan Caption Menyentuh

BANGKAPOS.COM - Ahmad Dhani harus mendekam di balik jeruji besi usai mengunggah video yang disebut mengandung unsur pencemaran nama baik.

Suami Mulan Jameela ini mendekam di sel tahanan Rutan Medaeng Sidoarjo.

Atas tindakan yang dilakukannya, Ahmad Dhani divonis hukuman 1,5 tahun penjara.

Ahmad Dhani pun harus melewati Ramadan di dalam penjara.

Tak hanya itu, mantan suami Maia Estianty ini juga harus merayakan ulang tahun di balik jeruji besi sendiri.

Hari ini, Minggu (26/5/2019), Ahmad Dhani merayakan ulang tahunnya yang ke-47 tahun.

Mulan Jameela pun hanya bisa mengunggah foto dokumentasi perayaan ulang tahun Dhani di tahun 2018 lalu.

Diketahui Al, El, dan Dul berada di Surabaya bersama sang bunda, Maia Estianty.

Namun, ketiganya tidak nampak menjenguk sang ayah di penjara.

Si bungsu Dul, hanya bisa menuliskan pesan menyentuh di Instagram pribadinya.

"PROUD TO SAY HE’S MY FATHER. Met Milad Ayah. Smoga semakin sehat dan bijaksana, dan slalu disayangi Allah SWT. Thx for introducing musics.

#Ayahku," tulis Dul Jaelani dalam Instagram, pada Minggu (26/5/2019).

Namun, hingga artikel ini ditulis, Al dan El belum terlihat mengunggah foto untuk memperingati ulang tahun sang ayah di Instagram. (*)

