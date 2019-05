Luna Maya Curhat tentang Masa Lalu dan Sekarang, Warganet Coba Tebak Soal Sang Mantan

BANGKAPOS.COM - Artis Luna Maya mencurahkan isi hatinya pada akun Instagram miliknya, @lunamaya.

Luna Maya mengunggah sebuah foto dengan menggunakan hiasan bergambar kupu-kupu.

Pemeran Maira dalam film Sabrina ini mengaku lebih kuat dan tak lagi merasa takut.

"I'm strong because I’ve been weak. I'm fearless because I’ve been afraid," tulisnya.

"Aku kuat karena pernah lemah. Aku berani karena aku pernah merasa takut," tulisnya pula untuk keterangan fotonya, yang dikutip Grid.ID dari Kompas.com, Minggu (26/5/2019).

Luna Maya menambahkan bahwa dirinya kini juga lebih bijaksana. "I'm wise because I’ve been foolish ???????? thank you,"

"Aku bijaksana karena aku pernah bodoh. Terimakasih," imbuh Luna.

Melihat ungkapan Luna Maya itu, sejumlah warganet memberinya semangat.

Mereka berasumsi bahwa Luna Maya tengah mencoba tegar setelah pernikahan mantan kekasihnya, pengusaha Reino Barack, dengan penyanyi Syahrini.

"Semua kejadian pasti ada hikmahnya... Allah msh syg sm kk luna.. inysa allah akam mendpatkan yg jauh lebih baik..rela dan ikhlasin aj ni..," tulis salah seorang warganet.

"Seburuk apapun masa lalu mu, masa depan mu akan indah bersama Tuhan. Luna layak dapatkan yang terbaik," tulis seorang warganet yang lain.

"Pengen nyangatin cmn ga bs ketemu hanya bs mendoakan krn psti dpt yg luar biasa nantinya," tulis salah satu warganet lagi. (*)

