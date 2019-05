Polda Babel Ungkap 297 Kasus Pada Operasi Pekat Menumbing 2019, Tindak Pencurian hingga Penganiayaan

BANGKAPOS.COM -- Operasi Pekat Menumbing 2019 yang dilaksanakan Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja usai. Hasilnya jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap sebanyak 297 kasus dari berbagai kasus. Antara lain judi, narkoba, prostitusi, pencurian, curanmor, miras, preman jalanan, petasan, penganiayaan dan lainnya.

Selain mengamankan tersangka juga diamankan barang bukti kasus yang diungkap. Antara lain uang Rp 41,9 juta, 27 unit HP, 8 sajam, 11 unit motor, 12.892 butir petasan, 2.574 liter arak, 24.772 kaleng bir, 1.681 botol bir, narkoba jenis sabu 27,27 gram dan barang bukti lainnya.

"Ada 17 TO dalam Operasi Pekat Menumbing 2019 semuanya berhasil kita ungkap sementara sisanya 280 kasus adalah non TO," kata Kabid Humas AKBP Maladi didampingi Kasubdit Jatanras AKBP Wahyudi Senin (27/5/2019) gelar hasik Operasi Pekat Menumbing 2019 di Polda Kepulauan Bangka Belitung

Dari 297 kasus yang diungkap diamankan 473 pelaku pekat. Dari jumlah tersebut sebanyak 414 orang dilakukan pembinaan sementara 59 orang menjadi tersangka dan ditahan baik di Polda Kepulauan Bangka Belitung maupun di Polres dan polsek jajaran.

(Bangka Pos/Deddy Marjaya)