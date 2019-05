Usai Dilamar, Jessica Iskandar Pamer Foto Parwedding Bareng Richard Kyle, Benarkah Segera Menikah?

BANGKAPOS.COM--Keseriusan hubungan artis Jessica Iskandar dan Richard Kyle sepertinya bukan hisapan jempol semata.

Kedua pasangan artis ini dikabarkan segera menuju ke pelaminan.

Beberapa waktu lalu bahkan dikabarkan sang artis sudah menerima tunangan dari kekasihnya Richard Kyle.

Lamaran tersebut dilakukan saat keduanya sedang liburan di Amerika Serikat.

Baru-baru ini pasangan artis ini kembali membuat heboh dunia maya.

Kehebohan itu bermula dari Unggahan Jessica Isknadar di akun pribadinya @ Inijedar.

Jessica Iskandar Posting foto prawedding dengan Richard Kyle (Instagram Inijedar)

Dalam unggahannya Jessica menulis Caption

" PHOTOBOMB!! Prewedding @inijedar & @richo_kyle

Photo by @riomotret @riomotretofficial

Makeup by @rama_jee

Styled by @christiotanada @portiofolio

Hair by @xyhair

Accecories by @rinaldyyunardi

Outfit by @dog.studios

Venue @motomotoid_"

Dalam foto yang diabadikan oleh Rio Motret tersebut terlihat pakaian yang dikenakan oleh kedua pasangan selebriti ini penuh dengan keceriaan dan colorfull.