Ivan Vlasenko Juara Sungailiat Triathlon 2018, Tertantang Kembali Pertahankan Gelar

BANGKAPOS.COM-- Ivan Vlasenko atlet asal Rusia, dipastikan akan hadir dalam event Sungailiat Triathlon yang akan dilaksanakan 15 Juni 2019 nanti. Ia tertantang kembali untuk mempertahankan gelar juara.

Oleh sebab itu ia mengaku telah jauh jauh hari menyiapkan diri untuk kembali mengikuti ajang bergengsi tingkat Internasional ini.

Ivan mengaku telah fokus pada latihan fisik untuk mempersiapkan dirinya mengikuti perlombaan Sungailiat Triathlon nantinya.

"Beberapa bulan terakhir saya sudah fokus pada latihan latihan yang terjadwal, saya tetap lakukan yang terbaik dan berharap tidak ada masalah mekanis dalam Sungailiat Triathlon nanti,"ungkap Ivan kepada bangkapos.com, Selasa (28/5/2019).

Ia mengatakan motivasinya yang tinggi untuk mengikuti Sungailiat Triathlon tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kemenangannya yang pernah diraihnya pada Triathlon 2018.

Menurut Ivan, dirinya berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih kuat dan tetap mempertahankan gelar yang diraihnya dengan waktu yang lebih cepat.

"2018 merupakan hari yang sulit bagi saya, tetapi saya memenangkan perlombaan itu, saya berkata pada diri sendiri tahun depan saya akan kembali lebih kuat lagi dan mempertahankan gelar dengan waktu yang lebih cepat,"ungkapnya.

Ia juga mengatakan, bahwa setiap kemenangan yang dia raih tidak begitu saja ia merayakanya secara berlebihan tetapi bagaimana tetap fokus untuk terus berlatih.

"Ketika saya memenangkan perlombaan apa pun saya berusaha untuk tidak merayakan dengan berlebihan, saya akan tetap kembali fokus pada latihan atau persiapan lomba berikutnya,"harapnya.

Lebih jauh, Ivan mengatakan dirinya telah mengikuti ajang gabungan tiga cabang olahraga sejak tahun 2014 lalu. Ia mengatakan tertarik pada olahraga ketahanan fisik sejak duduk dibangku kuliah.

"Ketertarikannya berawal dari mengikuti lomba ski lintas alam, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti ajang olahraga di Asia Tenggara sebagai atlet lari Maraton,"kata Ivan.

Kejuaraan yang pernah diraih oleh Ivan Vlasenko yakni, Multiple winner and top 3 finisher of Olympic Distance Triathlon, Powerman and long courses events such as, Challenge Thailand 2016, 2017 Sungailiat Triathlon 2018, Pattana Triathlon 2018. (Bangkapos/com/Riki Pratama).