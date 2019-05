Sepekan Jelang Lebaran, Daging Sapi yang Dijual Rp 120 Ribu per Kg Masih Sepi Pembeli

BANGKAPOS.COM - Meski sepekan lagi lebaran Idul Fitri 1440 Hijriyah, namun lonjakan belanja daging sapi di pasar masih terbilang sepi. Seperti yang dialami pedagang daging sapi di Pasar Pembangunan Pangkalpinang, Sopian (60), mengaku sudah berapa hari ini penjualannya sepi pembeli.

Berbeda dengan tahun lalu, Sopian menyebut jika H-7 sudah mulai terlihat peningkatan penjualan daging sapi. Namun pada Ramadan kali ini cenderung lebih sepi padahal harga daging sudah sesuai HET yakni Rp 120 ribu per kilo. Dalam sehari penjualan daging sapinya hanya laku berkisar lima sampai delapan kilogram.

"Ngambil sehari 20 kilo cuma. Sepi sudah berapa hari ini. Beda tahun kemarin, mungkin tahun lalu karena timah kita masih jaya jadi uang banyak, pembeli sudah muali memburu daging sapi sejak seminggu jelang lebaran. Tahun ini sepi pembeli," ujar pria paruh baya ini, Selasa (28/5/2019).

Dia memperkirakan pembeli mulai berburu daging sapi di H-4 atau H-3 lebaran nanti. Mengenai kenaikan harga, Pian menyebut sudah ditetapkan sesuai HET dari satgas pangan sehingga kemungkinan tidak terjadi kenaikan yang signifikan.

"Kalau harga lihat dulu nanti pembeli ramai tidak. Tapi kami tidak boleh menaikkan harga lebih dari HET karena sudah ada imbauan dari polda, sudah dipasang spanduk harga nya. Tidak boleh melanggar aturan," ucapnya.

(Bangka Pos/Ira Kurniati)