Terungkap Alasan Polly Alexandria Bule Cantik Hapus Instagram hingga Dikira Tinggalkan Nur Khamid

BANGKAPOS.COM -Bule asal Inggris, Polly Alexandria Robinson sempat menghapus akun Instagramnya, @pollyoddsocks.

Hal tersebut sempat membuat heboh hingga netizen mengira Polly Alexandria sedang ada masalah dengan Nur Khamid.

Polly Alexandria pun mengungkapkan alasannya menghapus Instagram dalam tayangan RUMPI NO SECRET unggahan kanal YouTube TRANS TV Official, Senin (27/5/2019).

"Jadi kamu sendiri ngerti enggak kenapa tiba-tiba orang ramai memperbincangkan?" tanya Feni Rose.

"Is it true that you erase your Instagram? (Apa benar kamu menghapus Instagrammu?)" imbuh Feni Rose.

Nur Khamid menceritakan awal mula hal itu menjadi sorotan hingga dirinya diserbu pertanyaan dari netizen yang menanyakan keadaan Polly Alexandria.

Bahkan netizen sempat mengira ada masalah dalam rumah tangga Polly Alexandria dan pria asal Muntilan, Jawa Tengah itu.

"Waktu aku posting gitu, banyak sekali comment 'Mana IG-nya Polly kok enggak ada? Mana IG-nya Polly? Hilang ya? Kalian baik-baik saja?'" ujar Nur Khamid.

"Nah mungkin dari itu, timbul lah (gosip)," lanjutnya.