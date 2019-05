Lowongan Kerja Bangka Belitung Jumat 31 Mei 2019

BANGKAPOS.COM-- Bagi masyarakat yang membutuhkan lowongan kerja ini ada beberapa lowongan kerja yang dibukan

Dibutuhkan kan Apoteker, Asisten Apoteker ( SMK Farmasi / D3 Farmasi ), Bag. Keuangan (D3/S1 Akuntansi) di Tanjungpandan, Belitung Hp 0818610111

LOWONGAN KERJA TOYOTA 1.SUPERVISOR 2.SALES (PRIA), PENEMPATAN DIPANGKALPINANG DAN BELITUNG 3.ADMINISTRASI (WANITA BERPENGALAMAN DI BIDANGNYA) LAMARAN ANTAR LANGSUNG JL. MASJID JAMIK (DEPAN BCA)

Dicari 1. prmniaga utk tko bngunan,wnt,SMK/SMA,max 35thn, 2. Krnet Pria max. 35th, utk naik trun batako, ada mess. Pkp. Hub 082374089855

PT. MPM Finance akan melakukan penjualan untuk unit tarikan dengan data sbb :

- Toyota Avanza Grand New 1.3 E STD M/T / tahun 2017 / Rp. 130 JT

- Toyota Grand New Avanza E / tahun 2017 / Rp. 130 JT

- Honda Brio Satya E M/T / tahun 2018 / Rp. 115 JT

- Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T / tahun 2017 / 165 JT

Alamat Kantor : Ruko Red Corner No. 07, Jl. A. Yani No. 11 Kel. Batin Tikal

Kec. Taman Sari, Pangkalpinang

PERUSAHAAN KONTRAKTOR MEMBUTUHKAN:

1 ORANG TEKNIK SIPIL

POSISI :

GENERAL SUPERINTENDENT

SYARAT

1. Laki-Laki

2. S1 Teknik Sipil

3. Pekerja keras ,bersedia lembur

4. Berpengalaman di bidangnya

minimal 2 tahun

5. Paham pembuatan metode pelaksanaan

6. Siap di tempatkan di lapangan

7. Domisili Pangkalpinang

SURAT LAMARAN DILAMPIRI:

1. FOTO WARNA 4X6

2. FOTO COPY KTP

3. FOTO COPY IJAZAH

4. FOTO COPY PENGALAMAN KERJA

5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMARAN DIKIRIM KE:

PO BOX 779 PANGKALPINANG

ANTAR KE:

PT BANAMBA PUTRATAMA

JL.TAIB UTAMA NO. 9 RT 22, KELURAHAN DUL,

KEC. PANGKALAN BARU