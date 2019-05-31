Lowongan Kerja Bangka Belitung Jumat 31 Mei 2019
dibutuhkan kan Apoteker, Asisten Apoteker ( SMK Farmasi / D3 Farmasi ), Bag. Keuangan (D3/S1 Akuntansi) di Tanjungpandan, Belitung Hp 0818610111
BANGKAPOS.COM-- Bagi masyarakat yang membutuhkan lowongan kerja ini ada beberapa lowongan kerja yang dibukan
Dibutuhkan kan Apoteker, Asisten Apoteker ( SMK Farmasi / D3 Farmasi ), Bag. Keuangan (D3/S1 Akuntansi) di Tanjungpandan, Belitung Hp 0818610111
LOWONGAN KERJA TOYOTA 1.SUPERVISOR 2.SALES (PRIA), PENEMPATAN DIPANGKALPINANG DAN BELITUNG 3.ADMINISTRASI (WANITA BERPENGALAMAN DI BIDANGNYA) LAMARAN ANTAR LANGSUNG JL. MASJID JAMIK (DEPAN BCA)
Dicari 1. prmniaga utk tko bngunan,wnt,SMK/SMA,max 35thn, 2. Krnet Pria max. 35th, utk naik trun batako, ada mess. Pkp. Hub 082374089855
PT. MPM Finance akan melakukan penjualan untuk unit tarikan dengan data sbb :
- Toyota Avanza Grand New 1.3 E STD M/T / tahun 2017 / Rp. 130 JT
- Toyota Grand New Avanza E / tahun 2017 / Rp. 130 JT
- Honda Brio Satya E M/T / tahun 2018 / Rp. 115 JT
- Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T / tahun 2017 / 165 JT
Alamat Kantor : Ruko Red Corner No. 07, Jl. A. Yani No. 11 Kel. Batin Tikal
Kec. Taman Sari, Pangkalpinang
PERUSAHAAN KONTRAKTOR MEMBUTUHKAN:
1 ORANG TEKNIK SIPIL
POSISI :
GENERAL SUPERINTENDENT
SYARAT
1. Laki-Laki
2. S1 Teknik Sipil
3. Pekerja keras ,bersedia lembur
4. Berpengalaman di bidangnya
minimal 2 tahun
5. Paham pembuatan metode pelaksanaan
6. Siap di tempatkan di lapangan
7. Domisili Pangkalpinang
SURAT LAMARAN DILAMPIRI:
1. FOTO WARNA 4X6
2. FOTO COPY KTP
3. FOTO COPY IJAZAH
4. FOTO COPY PENGALAMAN KERJA
5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMARAN DIKIRIM KE:
PO BOX 779 PANGKALPINANG
ANTAR KE:
PT BANAMBA PUTRATAMA
JL.TAIB UTAMA NO. 9 RT 22, KELURAHAN DUL,
KEC. PANGKALAN BARU
-
Dilaporkan Langgar Administrasi Pencalonan Caleg, Arbiyanto Sebut Sudah Umumkan Statusnya di Media
-
VIDEO: Seleksi Awal Peneriman Polri di Polda Bangka Belitung, Cek Administrasi dan Tinggi Badan
-
VIDEO : Seleksi Administrasi Penerimaan Anggota Polri di Polda Babel
-
Akhir Bulan Ini Hasil Seleksi Administrasi Tenaga Kontrak Pemprov Babel Diumumkan
-
Lowongan Kerja Bangka Belitung Jumat 15 Februari 2019