Ivan Gunawan Ungkap Pendam Cinta Mendalam, Pernah Kecewa Chat WA Tak Dibalas Ayu Ting Ting

BANGKAPOS.COM - Desainer sekaligus pembawa acara Ivan Gunawan menjadi perbincangan publik setelah dirinya mengunggah foto penyanyi Ayu Ting Ting melalui Instagramnya @ivan_gunawan pada Minggu (2/6/2019).

Dalam foto yang diunggah secara close-up itu, ibu dari Bilqis Khumairah Razaq itu terlihat berpose ke arah kamera dengan rambutnya yang terlihat tergerai menutupi bagian pundaknya.

Yang cukup menjadi sorotan ialah keterangan yang diberikan Ivan Gunawan dalam unggahan tersebut.

Ia memberikan sebuah kutipan yang berisikan kalimat seakan menunjukkan bahwa Ivan Gunawan telah menyimpan perasaan cinta sejak lama terhadap sosok yang ada dalam foto tersebut.

“ I remember when the first time I falling in love with you,

it was the best thing that has ever happened to me few years ago

(Aku mengingat saat pertama kali aku jatuh cinta kepadamu,

Itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi kepadaku beberapa tahun silam),“ tulis Ivan Gunawan dalam kolom keterangan unggahan tersebut.

Ivan Gunawan juga menyertakan tagar #lovelife pada unggahan tersebut, yang semakin menguatkan bahwa ia memang tengah mencurahkan perasaan cintanya dalam postingan tersebut.

Postingan Ivan Gunawan ini kemudian menimbulkan sejumlah komentar dari para pengikutnya.