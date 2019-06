Jarang Tersorot Kamera, Ini 5 Fakta Alvy Xavier, Putra Bungsu Susi Pudjiastuti

BANGKAPOS.COM - Siapa yang tak mengenal sosok menteri nyentrik Susi Pudjiastuti?

Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan ini dikenal sebagai wanita tangguh 'penakluk' perairan Indonesia.

Pamor Susi Pudjiastuti tak hanya tentang keberanian menumpas para nelayan ilegal, namun juga latar belakang yang terbilang tak biasa.

Baru-baru ini, Susi Pudjiastuti tengah dilanda kebahagiaan lantaran putra bungsunya, Alvy Xavier baru saja melangsungkan wisuda kelulusan SMA.

Menilik dari unggahan di Instagram pribadi putranya pada 27 Mei 2019, Alvy Xavier resmi lulus dari Cushing Academy di Ashburnham, Amerika Serikat.

Susi Pudjiastuti pun membagikan potret dirinya bersama Alvy Xavier saat hari kelulusan.

Wanita 54 tahun ini tampak begitu bahagia, ia juga mencium Alvy Xavier yang menggunakan toga berwarna ungu.

Susi Pudjiastuti pun memberikan ucapan selamat pada Alvy Xavier atas kelulusannya.

"Congratulations @alvy_xavier on your high school graduation, I am excited for the next next chapter in your education, continue working hard and making your mami proud!

(Selamat Alvy Xavier atas kelulusanmu di sekolah menengah atas, aku begitu senang atas kehidupan dan langkah barumu di dunia pendidikan, teruskan kerja kerasmu dan buat ibumu bangga)," tulisnya seperti dikutip Gridhot.ID pada Minggu (2/6/2019).

Susi Pudjiastuti hadiri wisuda putranya

Nama Alvy Xavier mungkin masih asing di telinga publik.

Ya, putra Susi Pudjiastuti ini memang jarang terekspos media, meski begitu Alvy Xavier rupaya menarik perhatian.

Dikutip GridHot.ID dari berbagai sumber, berikut 5 fakta Alvy Xavier, putra Susi Pudjiastuti yang tak hanya tampan, tapi juga berprestasi.

1. Pecinta alam dan memiliki jiwa sosial tinggi

Alvy Xavier dan Susi Pudjiastuti