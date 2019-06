Bukan Opor Ayam atau Rendang, Ini Hidangan Lebaran di Rumah Luna Maya yang Beda dari Masyarakat Umum

BANGKAPOS.COM - Pada saat Lebaran Luna Maya merayakannya di kota kelahirannya yaitu Denpasar, Bali.

Rupanya Luna Maya dan Keluarga mempunyai tradisi tersendiri saat merayakan hari besar umat Islam ini.

Lebaran mempunyai hidangan khasnya sendiri yaitu ketupat dan opor ayam.

Namun di keluarga Luna Maya mereka malah bukan menyantap opor ayam ataupun ketupat tapi urap.

Hal ini dikarenakan ibunda Luna maya, Desa Maya Waltraud Maiyer ini adalah seorang vegetarian.

ia hanya mengkonsumsi sayur-sayuran saja.

"Karena ibuku vegan jadi gak ada daging-dagingan."

"Jadi kalau pulang ke Bali kita makannya sayur semua, kaya urap," ujar Luna melansir wawncara Grid.id di XXI Plaza Tanah Abang, Rabu (28/5).

Pada momen lebaran nanti, Luna Maya akan memaknaiya sebagai sebuah semangat baru.

Meski pada pertengahan 2018 lalu Luna Maya mendapat berbagai cobaan akibat putus dari Reino Barack, di lebaran ini ia berharap dirinya bisa semakin bahagia.

"New life, new begining, new me, Aamiin. Yaa happy-happy aja," lanjutnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Beda dari Masyarakat Umumnya, Ini Hidangan Lebaran di Rumah Luna Maya, Bukan Opor Ayam atau Rendang!