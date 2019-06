Luna Maya dan Faisal Nasimuddin Saling Minta Maaf Lahir Batin Melalui Instagram di Momen Lebaran

BANGKAPOS.COM - Kalangan selebriti yang merayakan Idul Fitri pun tak ketinggalan mengunggah ucapan selamat melalui media sosial, salah satunya Luna Maya.

Luna Maya membagikan sebuah postingan ucapan selamat Idul Fitri dalam akun instagramnya.

Dalam postingan tersebut Luna tampil cantik dengan balutan baju muslim berwarna coklat muda dan hijab berwarna cream.

• Lebaran Luna Maya Bakal Mudik ke Bali, Begini Caranya Agar Dapat Tiket Murah Pesawat

Luna Maya (instagram @lunamaya)

Pose Luna yang tampak dari samping tidak mampu menyembunyikan parasnya yang menawan.

"Mohon di buka kan Pintu maaf. Selamat hari Raya Idul Fitri," tulis Luna dalam postingan tersebut.

Postingan ini juga dikomentari oleh Faisal Nasimuddin, pengusaha asal Malaysia yang dikabarkan tengah dekat dengan Luna Maya.

"Wishing you & family a blessed Eid Mubarak," komentar Faisal melalui akun instagram pribadinya @faisalnasimuddin.

• Luna Maya Potong Omongan Ayu Ting Ting Saat Cerita Celana Dalam dan Pembalut Bekas, Ini Katanya

Faisal Nasimuddin mengomentari postingan Luna Maya (instagram @lunamaya)

Luna ternyata juga membalas komentar Faisal ini, "@faisalnasimuddin maaf lahir batin and happy ied to you and family."

Luna Maya membalas komentar dari Faisal Nasimuddin (instagram @lunamaya)

Komentar yang ditulis Faisal dalam postingan Luna Maya ini langsung mendapat sorotan netizen.

@nurlatifa07: "@faisalnasimuddin Abang habis lebaran susul moon liburan ya...please,buat dia bahagia."