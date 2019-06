Harapan Luna Maya di Hari Lebaran, New Life New Beginning New Me Happy-Happy Aja

BANGKAPOS.COM-- Momen lebaran merupakan waktu berkumpul bersama keluarga sehingga banyak orang yang memilih pulang ke kampung halamannya.

Apalagi waktu untuk berkumpul bersama keluarga sangat langka karena selama hampir setahun penuh sibuk dengan pekerjaannya. Untuk itulah, pulang ke kampung halaman menjadi hal yang sangat dirindukan.

Kerinduan berkumpul bersama keluarga ini juga dirasakan oleh Artis Luna Maya. Ia mengaku sangat rindu untuk berkumpul bersama keluarganya di Bali.

"Kalau ya di Bali gitu-gitu aja, di sana kan enggak kayak di Jakarta, ada sungkeman. Karena di sana aku cuman sedikit saudaranya, jadi paling makan siang bersama. Santai-santai, maaf-maafanlah," ungkap Luna seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Luna Maya (instagram @lunamaya)

Keluarga Luna di Bali pun memiliki menu makanan yang khas selama Lebaran.

Bukan makanan yang biasa dihidangkan saat Lebaran seperti opora ayam dan semur daging, keluarga Luna di Bali menyajikan menu vegetarian.

"Karena ibuku vegan, jadi enggak ada daging-dagingan, jadinya urap, yang gitu-gitu," jelas Luna.

Di hari raya tahun ini Luna juga memiliki harapan untuk hidupnya.

Luna Maya dan ibunya (instagram @lunamaya)

Luna menginginkan dirinya dapat memulai hidup yang baru dan selalu bahagia.

"Apa ya, Lebaran, new life, new beginning, new me, aamiin. ya Happy-happy aja," ujarnya.