Di Saat Gisel Makin Mesra dengan Pacar Barunya, Gading Marten Lakukan Hal Ini untuk Gempi

BANGKAPOS.COM - Semenjak bercerai dengan Gading Marten, Gisella Anastasia kian blak-blakan soal hubungannya dengan pebasket Wijaya Kusuma.

Belum lama ini, Gisel dan pria yang akrab disapa Wijin itu bahkan tak segan pamer kebersamaan lewat akun Instagram masing-masing.

Wijin lebih dulu mengunggah foto bersama Gisel pada Minggu (2/6/2019) lalu.

Keduanya kompak mengenakan pakaian berwarna putih.

Tampak Wijin merangkul pundak Gisel.

Mereka pun saling bertatap muka dan mengumbar senyuman.

Mantan kekasih Agnez Mo ini menuliskan caption berbahasa Inggris.

"Souls tend to go back to who feels like home," tulis Wijaya Saputra.

Sementara itu, ibunda Gempita Nora Marten juga mengunggah potret kebersamaannya dengan Wijin.

Foto yang diunggahnya pun diambil dari spot yang sama.