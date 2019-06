Dikirim Pakai Pesawat, Harga Cabai Keriting di Pasar Tanjungpandan Naik Jadi Rp.80.000 per Kilogram.

BANGKAPOS.COM - Setelah lebaran harga sejumlah barang pokok termasuk cabai merah keriting mengalami kenaikan, di Pasar Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Harga cabai naik hingga Rp 70.000 per kilogram, hal tersebut dikatakan Nurbaya, satu diantara pedagang bahan pokok.

Nurbaya menduga hal tersebut disebabkan kapal laut yang mengangkut bahan pokok belum masuk, sedangkan untuk barang yang ia jual dikirim menggunakan pesawat.

"Harga sebelumnya untuk cabai merah keritung Rp 48.000 per kilogram sekarang naik Rp 70.000 per kilogram," kata Nurbaya, Selasa(11/06/2019).

Nurbaya menambahkan, sedangkan untuk bawang merah dan bawang putih tidak mengalami kenaikan, begitu juga dengan bumbu dapur yang lainnya.

"Mengalami kenaikan cuma cabai merah keriting, ‎yang lainnya normal semua," katanya.

Suasana Pedagang Bahan Pokok di Pasar Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Selasa(11/06/2019) (Pos Belitung/Yuranda)

Lain halnya dengan, Rudi pedagang ‎bahan pokok lainya, mengatakan, harga cabai merah keriting yang dijualnya Rp 80.000 per kilogram, ia pun mengatakan saat ini cabai merah keriting naik disebabkan oleh kapal tidak masuk.

"Harga normalnya Rp 50.000 per kilogram yang saya jual. Cabai merah keriting ini dikirim menggunakan pesawat itu sebabnya mahal,"katanya.

Sedangkan kondisi harga jual bawang‎ merah maupun bawang putih normal untuk saat ini.

Bawang merah dibandrol Rp 44.000 per kilogram sedangkan bawang putih Rp 40.000 per kilogram, sementara cabai kecil mengalami penurunan sebelumnya mencapai Rp 70.000 kilogram menjadi Rp 40.000 per kilogramnya.

(Pos Belitung/Yuranda)