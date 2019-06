Insiden Pembalap Crash Horor di MotoGP Prancis 2017, Motor Berantakan, Jack Miller Jungkir Balik

BANGKAPOS.COM - MotoGP ronde 5 dilangsungkan di sirkuit Le Mans Prancis akhir pekan ini, (17-19/5/2019).

Jack Miller sempat mengalami insiden crash horor saat motor MotoGP Prancis musim 2017.

Saat itu, Jack Miller sedang melaju kencang dan kehilangan arah menghantam pagar pembatas.

Motor pun berantakan tak karuan bahkan Jack Miller sampai terguling-guling.

Untungnya, insiden yang terjadi di latihan resmi 4 (FP4) MotoGP Prancis 2017 tak sampai fatal.

Jack Miller saat itu masih berseragam tim EG 0,0 Marc VDS.

Jack Miller di MotoGP Prancis 2017 ikut balapan dan berhasil finis di urutan 8.

Seperti apa horornya insiden crash yang dialami Jack Miller di sesi FP4 MotoGP 2017 itu.

Langsung simak tayangan videonya berikut.

Proof if you needed it that motorcycle racers are a rare breed! ????

Despite this monster crash in FP4 two years ago, @jackmilleraus was straight back out on track for qualifying minutes later! ????#FrenchGP ???????? pic.twitter.com/X58oXJKSKS