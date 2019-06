Marc Marquez Beberkan Rahasia Rebut Pole Position Pada Babak Kualifikasi MotoGP Prancis

BANGKAPOS.COM - Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, membeberkan rahasia merebut pole position pada babak kualifikasi MotoGP Prancis.

Marc Marquez menjadi pembalap tercepat pada babak kualifikasi di Sirkuit Le Mans, Sabtu (18/5/2019).

Juara bertahan MotoGP tersebut meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 40,952 detik.

Keberhasilan Marquez meraih pole position diwarnai oleh insiden dia jatuh karena sirkuit yang licin akibat hujan.

Pembalap asal Spanyol itu pun tak menampik babak kualifikasi berlangsung sulit.

Oleh karena itu, Marc Marquez menilai perlu ada strategi yang memadai.

"Qualifying was not only about the speed but also about the strategy and understanding the track conditions" - @marcmarquez93



A testing qualifying session for the pole man, it wasn't just about setting a quick lap time! ????#FrenchGP ???????? pic.twitter.com/EyR6F9YfEY