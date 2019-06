Marquez dan Navarro Sama-sama Tercepat, Raih Pole Position dan Crash di MotoGP Prancis

BANGKAPOS.COM - Ada yang unik di ronde 5 MotoGP di sirkuit Le Mans, Prancis terlebih di sesi kualifikasi (18/5/2019).

Apalagi kualifikasi kelas MotoGP dan Moto2 di mana hasil terbilang nyaris identik.

Di kelas MotoGP, Marc Marquez berhasil meraih waktu tercepat sekaligus pole position.

Habis cetak waktu tercepat, Marc Marquez mengalami crash di tikungan 6.

Eh di kelas Moto2, Jorge Navarro juga melakukan hal seperti dibikin Marc Marquez.

Jorge Navarro mencetak waktu tercepat di sesi kualifikasi 2 (Q2) Moto2.

Setelah meraih waktu tercepat, Jorge Navarro mengalami crash di tikungan 14.

Bedanya, Marc Marquez masih bisa kembali menunggangi motor.

Sedangkan, Jorge Navarro mengalami crash cukup keras sampai motornya meluncur keras ke gravel trap.

Alhasil memaksa Jorge Navarro harus kembali ke garasi dengan berlari.

Emang unik, bukan kerabat namun cara Marc Marquez dan Jorge Navarro menjadi tercepat di kualifikasi MotoGP dan Moto2 terbilang identik.

Sama-sama bikin waktu tercepat dan raih pole position, terus mengalami crash.

Biar nggak penasaran.

Langsung simak momentum Marc Marquez dan Jorge Navarro mengalami crash usai cetak waktu tercepat di sesi kualifikasi berikut.

Not even this crash in Q2 could stop @marcmarquez93 from taking the pole position at the #FrenchGP ???? pic.twitter.com/PMPCmdy8CD

And now @Jorge_Navarro9 is down! ⬇️

Lightning has struck twice as he also went to the top of the times before crashing! ⚡️#FrenchGP ???????? pic.twitter.com/nVJ3R80hn1