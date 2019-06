BANGKAPOS.COM---Inilah 4 Golongan yang Walaupun Ikut Berpuasa Namun Tetap Masuk Neraka, Ini Penjelasannya

Ada beberapa golongan orang yang puasanya rajin tapi masuk neraka, mengapa?

Karena puasa mereka hanya menahan lapar dan dahaga saja, sementara hatinya tidak bisa dijaga.

Kelak nanti, mereka tetap akan dijebloskan ke neraka.

"Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga."

"Namun ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, dia tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja yang menghinggapi tenggorokannya."

Inilah yang disabdakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang jujur lagi membawa berita yang benar,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوْعُ وَالعَطَشُ

"Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga." (HR. Ath Thobroniy dalam Al Kabir dan sanadnya tidak mengapa. Syaikh Al Albani dalam Shohih At Targib wa At Tarhib no. 1084 mengatakan bahwa hadits ini shohih ligoirihi –yaitu shohih dilihat dari jalur lainnya)

Berikut golongan orang-orang yang rajin puasa tapi tetap masuk nereka dikarenakan kelalaian mereka saat menjalankan ibadah puasa:

1. Puasanya orang yang tidak salat