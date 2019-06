WCC Chapter Bangka Raya Berbuka Puasa Bersama di Panti Asuhan

BANGKAPOS.COM-- White Car Community (WCC) Chapter Bangka Raya menggelar buka puasa bersama anak-anak Panti Asuhan Bina Harapan Pangkalpinang di Sekretariat WCC Chapter Bangka Ray di RS Cozy N Delicious Pangkalpinang, Minggu (19/5/2019).

Acara ini digelar secara nasional sekaligus untuk merayakan HUT ke 7 WCC Pusat dengan tema "Amazing 7 Years WCC, with the spirit of white hearth in community."

Ustaz Azhary hadir pada kesempatan itu memberikan tausiyah tentang keutamaan bulan Ramadan.

Kegiatan dilanjutkan pemberian santunan kepada anak-anak panti asuhan, Salat Maghrib berjamaah dan makan malam bersama.

Harapan terbesar dalam rangka Anniversary WCC ke-7 nasional adalah semakin eratnya hubungan antarlintas komunitas.

"Semoga silaturahmi semakin erat karena hal ini sangat penting untuk menjaga hubungan di komunitas dan antarkomunitas lainnya," kata Om Adi selaku Kechap WCC Chapter Bangka Raya dalam rilis kepada bangkapos.com. (Bangkapos.com/Alza Munzi)