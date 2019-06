Sekda Kukuhkan 40 Guru Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi se-Babel 

BANGKAPOS.COM--Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menutup secara resmi kegiatan Seleksi Guru Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Tahun 2019, sekaligus mengukuhkan secara langsung 40 Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi di Ruang Pertemuan Hotel Aksi Natural Resort, Pangkalpinang, Kamis (23/5).

Pengukuhan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung diwakili oleh Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Prov Kep Bangka Belitung, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat, Pejabat Administrator Dinas Pendidikan, beserta Dewan Juri yang berasal dari Alumni GTK berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional.

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan ucapan selamat kepada guru tenaga kependidikan berprestasi yang terpilih menjadi Best of The Best mewakili daerah Bangka Belitung untuk mengikuti seleksi GTK Tingkat Nasional yang direncanakan berlangsung pada tanggal 12-18 Agustus 2019 di Jakarta.

“Saya lihat tahun ini, banyak peserta terbaik berasal dari daerah Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Barat, ketiga daerah ini diharapkan keberhasilannya tetap dipertahankan dan disempurnakan. Saya mau dengan munculnya guru-guru terbaik dan berprestasi ini dapat memberikan contoh atau teladan bagi seluruh guru di Bangka Belitung," kata Yan Megawandi.

Lanjut Yan, suasana kegiatan belajar mengajar menjadi terpacu dan berkualitas, memberikan motivasi kepada anak didik untuk mendapatkan keilmuan dan pendidikan secara komprehensif sehingga kualitas mutu pendidikan menjadi lebih baik.

"Terlebih lagi pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung lebih menitikberatkan pada peningkatan sumber daya manusia, terutama dalam hal pendidikan. Dimana kemajuan pendidikan menjadi tolok ukur dalam terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas," tambahnya.

Maka bagi pemenang diharapkan agar menyalurkan kembali ilmu yang diperoleh dalam kegiatan ini, sehingga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi guru lainnya. Karena keberhasilan mutu pendidikan dan pembelajaran anak berada di genggaman guru, bagaimana ia membuat anak didiknya menjadi orang yang pintar dan berhasil dalam bidang ilmunya. (Diskominfo/Meilia)

Konten ini dicopy dari Diskominfo Provinsi Babel