Video Mohamed Salah Beri Ejekan ke Harry Kane, PsyWar Jelang Final Liga Champions Liverpool Vs Spurs

BANGKAPOS.COM - Ejekan Mohamed Salah kepada Harry Kane seolah menjadi bumbu tersendiri untuk mulai memanaskan persaingan pada final Liga Champions.

Liverpool akan menghadapi Tottenham Hotspur pada pertandingan final Liga Champions 2018-2019 yang berlangsung pada Minggu (2/6/2019) pukul 02.00 WIB.

Penyerang sayap Liverpool, Mohamed Salah, sudah mulai memanaskan partai final Liga Champions dengan candaan terhadap Harry Kane.

Sebagai informasi, Mohamed Salah dan Harry Kane punya catatan prestasi yang hampir seimbang soal urusan menjebol gawang lawan.

Baik Salah maupun Kane sama-sama sudah mengoleksi dua gelar top scorer Liga Inggris.

Sementara jika berbicara soal rekor pertemuan Liverpool dan Tottenham, Salah dengan Kane juga seimbang lewat torehan lima gol ke gawang lawan masing-masing.

Adapun di Liga Champions musim ini Kane lebih unggul dengan torehan lima gol. Tetapi, Salah juga tidak terlalu jauh karena membukukan empat gol.

Salah pun mendapat pertanyaan mengenai rivalnya itu saat diinterviu oleh Gary Lineker dalam acara BT Sport's UCL Unfiltered.

Dalam jawaban yang diberikan, Salah awalnya terlihat mengatakannya dengan serius.

"Kane adalah pesepak bola yang bagus dan dia sudah membuktikan kapasitasnya selama bertahun-tahun," ujar Salah dilansir BolaSport.com dari Liverpool Echo.

"Dia adalah pencetak gol terbanyak bagi timnya dan di Liga Inggris," sambung Salah sebelum berseloroh, "[tetapi] sebelum saya datang!"

Salah: "Harry Kane is a good player, and a top scorer in English football..."



Kembalinya Mohamed Salah ke tanah Britania pada 2017 memang memutus dominasi Harry Kane sebagai top scorer Liga Inggris dua musim sebelumnya.