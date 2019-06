Kumpulan Ucapan Selamat Idul Fitri 1440 H Lengkap dalam Bahasa Inggris, Puisi, hingga Kutipan Ayat

BANGKAPOS.COM -- Euforia Hari Raya Idul Fitri 1440 H mulai terasa, bertukar ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi kebiasaan,

Biasanya, jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri masyarakat gemar bertukar ucapan Selamat Idul Fitri pada kerabat, maupun kolega.

Tak hanya melalui pesan singkat (sms), kini masyarakat lebih memilih untuk menggunakan aplikasi chatting untuk saling bertukar pesan.

Belum menemukan kata-kata yang pas buat dishare lewat WhatsAppmu jelang Hari Raya Idul Fitri tiba?

Ucapan selamat Idul Fitri terabru 2019 (freepik.com)

Tak hanya ucapan dalam bahasa Indonesia, kamu juga bisa memberikan ucapan spesial menggunakan Bahasa Inggris lho.

Berikut TribunStyle.com rangkum, kumpulan kata ucapan Selamat Idul Fitri 1440 H dalam Bahasa Inggris, puisi, hingga kutipan ayat Al Quran. dan artinya yang pas banget buat saling menyampaikan ketulusan di hari nan fitri, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (31/5/2019).

Bahasa Inggris

#1

This time is the best time for us to be the best people in this world.

Hope every people had the right way to be apologized by you. Happy Idul Fitri.