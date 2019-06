Inilah Lima Ponsel untuk Main Game dengan Harga Terjangkau di Indonesia

BANGKAPOS.COM - Salah satu hal yang wajib diperhatikan bagi para penggemar game saat membeli ponsel adalah kemampuan ponsel untuk bermain tanpa kendala.

Rata-rata pengguna ponsel menggunakan sembilan aplikasi per hari dan 30 aplikasi berbeda dalam sebulan.

Memori utama sebesar 4 GB sudah lebih dari cukup untuk melakukan tugas sehari-hari.

Ya, kuncinya terletak di kapasitas memori utama.

Ponsel pintar dengan memori utama 4 GB rata-rata menggunakan sekitar 2,3 GB atau setara dengan 47 aplikasi.

Makin banyak memori utama, semakin banyak juga aplikasi yang ada di memori.

Makin besar RAM, makin besar pula harga jual sebuah ponsel pintar seperti dikutip laman The Mobile Indian.

Jurnalis teknologi Gary Sims dalam artikel "How much RAM does your phone really need in 2019" berpendapat RAM alias memori utama 4 GB sampai 8 GB tergolong masuk akal.

Di atas besaran tersebut, dia menganggapnya berlebihan.