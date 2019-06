Wow Mau Bebas Macet, Uber Segera Luncurkan Layanan Ojek Helikopter

BANGKAPOS-- Berbagai inovasi dikembangkan sejumlah pemilik ojek online untuk memberikan pelayanan memuaskan bagi para konsumen.

Untuk itu berbagai langkah jitu diambil guna memudahkan pelayanan agar bisa merebut pangsa pasar ojek online.

Kalau Grab baru-baru ini merilis GrabBajay di kota Jakarta, terobosan berbeda dilakukan oleh salah satu perusahaan layanan transportasi asal Amerika Serikat, Uber yang bakal segera meluncurkan ojek berbasis helikopter.

Seperti yang dilansir HAI dari The New York Times, layanan yang baru saja diperkenalkan di New York beberapa hari lalu ini digadang oleh Uber Elevate (anak usaha Uber) dan akan diberi nama Uber Copter.

Menurut keterangan pihak Uber Elevate, Eric Allison, layanan terbaru ini bisa memangkas waktu perjalanan dari kota New York ke bandara JFK yang semula 50 hingga 75 menit apabila memakai mobil, menjadi 8 menit saja.

"Para turis ingin mengunjungi bermacam tempat dalam waktu satu hari, dan kami melihat peluang besar untuk menyelamatkan banyak waktu mereka," terang Eric.

Untuk menggunakan layanan ini, pelanggan di Amerika Serikat bisa mulai menyewa layanan Uber Copter 9 Juli mendatang, dengan tarif hingga 225 dolar AS (Rp 3,2 juta rupiah) untuk satu kali penerbangan dan kapasitas maksimal sebanyak 5 orang.

Namun ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi apabila pelanggan ingin menggunakan layanan Uber Copter, salah satunya nggak boleh membawa barang bawaan yang beratnya lebih dari 40 pound (sekitar 18 kg).

Selain itu, cuma pengguna yang memiliki status platinum atau diamond saja yang bisa menikmati layanan ride-hailing berbasis helikopter satu ini, begitu juga rutenya yang masih terbilang sangat terbatas.

Meskipun begitu, Eric sendiri menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan layanan Uber Copter sehingga nantinya bisa digunakan lebih banyak pelanggan, dan menjangkau banyak lokasi.

"Kami memiliki rencana membuat Uber Copter supaya bisa digunakan lebih banyak pelanggan dan menambah rute ke depan," tambahnya.

Wah, keren banget nih ojek pakai helikopter. Coba aja Uber masih di Indonesia, siapa tau kalian bisa ngapelin pacar pake Uber Copter. (*)

Artikel ini telah tayang di Hai.Online.com dengan judul Bebas Macet, Uber Bakal Segera Luncurkan Layanan Ojek Helikopter