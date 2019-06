Ternyata Cita-cita El Rumi Kecil Bukan Jadi Artis,hingga Diakui Dul Lebih Keren saat Gondrong

BANGKAPOS.COM---Beberapa waktu lalu, Jalaludin El Rumi alias El rumi anak kedua dari Maia Estianty dengan musisi sekaligus politikus Ahmad Dhani genap berusia 20 tahun.

pada hari ulang tahunnya tersebut, kekasih dari artis cantik Marsha Aruan ini banjir ucapan selamat.

Tidak ketinggalan sang ibunda yang mengucapkan selamat di akun Instagramnya.

Maia Estianty mengunggah dua foto pertama foto dirinya bersama El rumi kecil dan satu foto El saat Tk dalam bingkai kolase.

Dalam unggahan tersebut, terungkap cita-cita dari El kecil bukan menjadi penyanyi, musisi atau seorang artis.

El kecil saat kanak-kanan ternyata memiliki cita-cita menjadi badut.

" Happy Birthday Badut kecil ku yang ke 20... yang sekarang bertransformasi menjadi lelaki sejati , @elelrumi . Proud to have you as my son

#myson #elrumi #semakintuasemakinbahagia #happywife #proudmom #maiaestianty #diarymaia," tulis Maia Estianty.

Maia Estianty Unggah foto El Rumi kecil (Instagram Maia Estianty)

Unggahan Maia tentunya mendapat respon dari sahabat sesama artis mulai dari Melly Goeslaw, Iis Dahlia, Rossa, Audy Item dan sejumlah rekan artis lainnya.

Tidak mau ketinggalan, ucapan selamat juga disampaikan Dul Jaelani adik dari El Rumi.

Menariknya selain mengucapkan ucapan selamat ulang tahun, sang adik juga membandingkan wajah sang kakak dengan dirinya ketika masih gondrong.

Dul Jaelani foto bareng kakaknya El Rumi (Instagram)

"Dulu sebelum El gondrong dalam hati saya “Kalo El gondrong pasti lebih keren dari gw” dan sekarang beneran lebih keren dari saya. Krn tdk ada cowok kelahiran 98-2000 yg lebih keren dr saya kecuali El Rumi era gondrong," tulis Dul Jaelani

Selamat ultah Kk El, smoga smakin sehat, dewasa, bijaksana, makin cerdas dan slalu disayangi Allah SWT. Amin,"tambahnya lagi.(*)

Selamat Yah el rumi semoga jadi anak yang membanggakan orang tua!.(*)

(Bangkapos.com, Zulkodri)