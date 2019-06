Irfan Bachdim Bangga Kembali Kenakan Garuda di Dada

BANGKAPOS.COM -- Laga uji coba internasional yang dilakoni Timnas Indonesia senior kontra tuan rumah Jordania hari Selasa (11/6) kemarin barangkali akan selalu dikenang penyerang Bali United, Irfan Harrys Bachdim.

Ya, Bachdim akhirnya kembali mendapat kesempatan turun bermain membela tim Merah Putih setelah absen di beberapa kesempatan.

Bachdim yang diturunkan di babak kedua sebenarnya tampil cukup baik. Satu assistnya kepada Beto Goncalves menghasilkan hadiah penalti untuk Indonesia.

Beto yang ditunjuk sebagai eksekutor pun akhirnya sukses memperkecil ketertinggalan Tim Garuda.

Bachdim pun mengungkapkan perasaannya setelah laga kemarin. Ia mengatakan sangat bahagia bisa kembali bermain menggunakan jersey Timnas Indonesia dengan lambang Garuda di dada.

"Setelah sekian lama, dipanggil kembali untuk tim nasional membuat saya sangat bangga," kata Bachdim, kutip Bangkapos.com dari laman baliutd.com.

"Hasilnya mungkin tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tapi yang paling penting adalah kita sebagai pemain bangga bermain untuk Indonesia."



"Hal indah dari bermain untuk Indonesia adalah bahwa kita SATU. Kita mungkin memiliki warna kulit dan agama yang berbeda."

Kita juga mungkin datang dari tempat yang berbeda, tetapi begitu berkumpul bermain untuk Timnas kita adalah SATU. Karena kita semua bangga mengenakan Garuda di dada," imbuh Bachdim.

Hal lainnya yang membuat ia bangga adalah dukungan besar para suporter Indonesia yang selalu hadir dimanapun Timnas Indonesia berlaga, termasuk di laga kontra tuan rumah Jordania kemarin.

"Di mana pun kita bermain selalu ada dukungan besar. Terima kasih untuk itu. Kami akan selalu melakukan yang terbaik untuk bermain bagi negara kita tercinta."

"Kami tidak selalu bisa menang, tetapi saya berharap dengan apa yang kami lakukan kami dapat mempersatukan semua orang."

"We are IndONEesia and we are ONE! Ayo tetap positif dan bertarung dengan bangga!," tegas Bachdim dalam akun instagramnya.