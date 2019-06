Profil Olivia Culpo, Eks Miss Universe yang Dinobatkan Jadi Wanita Terseksi 2019, ini Potretnya

Biodata-profil Olivia Culpo, eks Miss Universe yang dinobatkan jadi wanita terseksi 2019 oleh Maxim.

BANGKAPOS.COM - Model asal Amerika Serikat, Olivia Culpo menjadi sorotan setelah dinobatkan sebagai perempuan terseksi 2019 oleh majalah Maxim.

Pengumuman Olivia Culpo menjadi perempuan terseksi 2019 disampaikan lewat postingan akun Instagram @maximmag pada Selasa (11/6/2019) kemarin.

Postingan tersebut berisi foto Olivia Culpo saat menjadi sampul majalah Maxim lengkap dengan caption ucapan selamat.

"Congratulations to @oliviaculpo,‚Äč our 2019 Maxim Hot 100 cover model!

Go to Maxim.com for Olivia's full interview from the July/August issue of @maximmag."

"Selamat kepada @oliviaculpo, model sampul Maxim 100 Hot 2019 kami!

Buka Maxim.com untuk wawancara lengkap Olivia dari @maximmag edisi Juli / Agustus."

Dikutip Tribunnews.com (grup TribunJatim.com) dari Kompas.com (grup TribunJatim.com), ajang The Maxim 100, pertama kali digelar di tahun 2000.

Selama ini, ajang tersebut telah melahirkan sejumlah nama besar di dunia model.