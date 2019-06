Pengumuman Lelang Eksekusi Jaminan Fiiducia oleh BRI Cabang Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM-- Berdasarkan Sertipikat Jaminan Fiducia No. W7.00038114.AH.05.01 Tahun 2015, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pangkalpinang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang akan melaksanakan lelang jaminan fiducia tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (closed bidding), terhadap jaminan utang debitur atas nama :

PT. Bahtera Sarindo Utama.

- 1 (satu) unit Articulated Dump Truck (ADT) Terrex TA400,

S/N : A11211037

E/N : 6693420

No. Invoice : 0048/INV-UEI/II/2012

Tgl. Invoice : 20-Feb-2012

Dijual dengan kondisi apa adanya (As Is) dengan :

Nilai Limit Rp. 1.365.000.000 ,- (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 410.000.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Jadwal Penjelasan Kepada Peserta Lelang (Aanwijzing)

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019

Waktu : 10.00 s/d selesai.

Tempat : Desa Tempilang, Kab. Bangka Barat, Prop. Kep. Bangka Belitung.

Waktu Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019.

Batas akhir penawaran : 11.00 WIB.

Alamat Domain : www.lelang.go.id

Tempat Lelang : Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang, Jalan Diponegoro No, 1 Pangkalpinang.

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.



SYARAT & KETENTUAN LELANG :

1. Cara penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (Closed Bidding) melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Pendaftaran :

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan menggunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Uang Jaminan Penawaran Lelang :

Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

b. Setoran Uang Jaminan Penawaran Lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

c. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

d. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.

4. Penawaran Lelang :

Penawaran lelang diajukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran tertutup (Closed Bidding) sejak penayangan pada alamat domain tersebut sampai dengan hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan sebelum pukul 11.00 waktu server aplikasi lelang melalui internet (sesuai WIB).

5. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta setelah menyetor uang jaminan penawaran lelang.

6. Pembukaan penawaran dan penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 segera setelah batas waktu penawaran lelang berakhir.

7. Pelunasan Pembayaran Lelang :

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka penunjukkan pemenang lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang (dinyatakan batal dan wanprestasi) serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.

8. Objek lelang dalam kondisi apa adanya dengan semua cacat dan kekurangannya, para peserta lelang dianggap telah mengetahui dan menerima kondisi tersebut. Dengan menyetor uang jaminan, peserta lelang dianggap telah melihat, mengetahui dan menyetujui kondisi fisik objek lelang serta aspek legal dari objek yang dilelang sesuai apa adanya (kondisi as is)

9. Penjelasan lebih lanjut tentang obyek yang akan dilelang dapat menghubungi Kantor Cabang BRI Pangkalpinang, Jl. Diponegoro No 01 Telp : 0711-431169, 432771, 431702, 423991, 432780 atau KPKNL Pangkalpinang (0717) 435333.