Anang Hermasnyah Sebut Pernikahan Raffi Ahmad & Nagita Slavina Tak Sehat Karena Tak Rasakan Hal Ini

BANGKAPOS.COM - Anang Hermansyah dan Ashanty bertanya soal rasa cemburu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terhadap mantan kekasih pasangan masing-masing.

Ketika Nagita Slavina menjawab pertanyaan tersebut, Anang Hermansyah dan Ashanty langsung menyinggung bahwa rumah tangga atau pernikahan Gigi dengan Raffi Ahmad ini tidak sehat.

Disinggung seperti itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun membalas dengan jawaban yang bikin Anang Hermansyah dan Ashanty tambah gregetan.

Hal tersebut terekam dalam vlog The Hermansyah A6, "Can You Remember with Rans, Siaposeh yang paling harmonis?" Kamis (13/6/2019).

"Kapan kamu cemburu sama Raffi? Peristiwa apa yang bikin kamu cemburu?" tanya Anang Hermansyah kepada Nagita Slavina, dilansir TribunnewsBogor.com dari laman Youtube The Hermasnyah A6, Kamis (13/6/019).

Kemudian, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun menuliskan sesuatu di lembaran kertas masing-masing.

Ketika tulisan tersebut dibuka, keduanya sama-sama menjawab 'gak pernah'.

"Gak pernah," tulis Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad.

Artinya, baik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengaku tidak pernah cemburu dengan mantan-mantan kekasih sang pasangan.

Melihat hasil tersebut, sontak Anang Hermansyah dan Ashanty kaget.

Anang Hermansyah menggaruk-garuk kepala heran bahkan melemparkan spidolnya ke meja.

Aksi Anang Hermansyah ini pun menuai tawa dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.