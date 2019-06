Tangis Rindu Shakira kepada Denada, Ibu I Miss U

BANGKAPOS.COM--Penyanyi Denada mengungkap bahwa putrinya, Shakira Aurum, menangis karena merindukannya.

Denada menceritakan hal itu dengan mengunggah foto sebuah tangkapan layar pesan WhatsApp yang diunggah Denada pada akun Instagram-nya, @denadaindonesia, yang dikutip Kompas.com, Sabtu (15/6/2019).

"Ibu i miss you. Tadi Shakira nangis terus," tulis Shakira yang diberi nama Baby Princess dalam buku telepon Denada.

"I miss you too. I miss you very much much much," balas Denada.

Shakira kemudian menuliskan kembali bahwa dia sudah tiga kali menangis lantaran ibunya tidak bersamanya. Diketahui Denada harus bolak-balik Jakarta-Singapura untuk bekerja dan mengurus anaknya yang mengidap kanker darah atau leukemia.

"Jangan nangis sayang. Ibu besok sudah balik ke Singapore kok," tulis Denada.

Denada kemudian menulis pada keterangan foto, "I miss you sooo much sayang.. Ibu sayang Shakira seperti semua planet ????".

Sejumlah warganet dan teman-teman artis ikut mengomentari unggahan Denada. Mereka memberikan semangat kepada Denada.

"Duuuihhh... aku.. Shakira yg tabah yg kuat. mama @denadaindonesia juga yg tabah dan kuat yaaa," tulis penyanyi Shanty Paredes pada kolom komentar.

"Baby shakira. bsk mama nyusul yaa," tulis penyanyi Baim.

"Ya Allah ibu sayang princessss kiss kiss sayangku," tulis penyanyi Angel Lelga.