Menunggu 7,5 Tahun Shandy Aulia Umumkan Kabar Bahagia, Positif Hamil Begini Respon Suami dan Sahabat

BANGKAPOS.COM--Setelah menunggu waktu cukup lama hingga 7,5 tahun, akhirnya Aktris cantik Shandy Aulia merasakan kebahagian sebagai perempuan hamil.

Kabar bahagia tersebut dibagikan Shandy Aulia di akun Instagramnya.

Istri dari David Herbowo mengaku sangat senang dan bahagia.

Bintang film Eiffel I'm in Love ini mengunggah sejumlah video romantis.

Dalam video tersebut, Shandy menceritakan betapa momen yang dinanti-nantinya akhirnya terwujud.

Shandy mengaku apa yang telah diberikan merupakan hadiah spesial dari tuhan.

Hiii! Bayi kecil dalam perutku, thank you so much! sudah hadir setelah 7,5 tahun dalam hidup your dad and mom. Thank you sudah memberikan kesempatan kami selama 7,5 Tahun untuk menikmati pernikahan kami yang rasa pacaran tiap hari.

setiap hari liatnya your dad dari matahari terbit sampai matahari terbenam thank you karena selama selama 7,5 tahun your dad and mom banyak belajar untuk menjadi lebih intim dan dibentuk Tuhan dalam segala aspek hubungan kami,

bayi kecilku dalam perut terima kasih juga sudah memberikan banyak waktu buat kami untuk bertumbuh dan terus di kikis secara karakter supaya saat kamu hadir di dunia ini kami menjadi suami istri dan orangTua yang tidak kekanak kanakkan dan mudah menyerah.