Tak Hanya Bikin Rafathar Kesal, Wajah Baim Wong Pun Tak Diterima El Barack, Begini Reaksinya

BANGKAPOS.COM - Setelah dimusuhi Rafathar, Baim Wong tampaknya mempunyai sosok baru yang tak menyukainya.

Ia adalah El Barack, putra Jessica Iskandar tampak tak senang ketika melihat sosok Baim Wong.

Bahkan ketika didekati Baim Wong, El Barack terlihat menjauh dan tak mau melihat wajah suami Paula Verhoeven.

Dilansir dari tayangan Youtube Baim Paula, Baim Wong dan Paula Verhoeven menemui El Barack di pesta

pertunangan Jessica Iskandar dan Richard Kyle, Sabtu (15/6/2019).

Di tengah-tengah pesta pertunangan Jessica Iskandar, Baim Wong terlihat mendekati El Barack.

Sambil didampingi Paula Verhoeven, Baim Wong terdengar memanggil El Barack yang sedang makan bersama putra Ryan Delon.

Mendengar sapaan dari Baim Wong, El Barack pun tampak memasang wajah datar seolah kaget.

Ketika diberi pertanyaan oleh Baim Wong, El Barack pun memberikan reaksi lucu yang membuat Paula Verhoeven tertawa.

"El, can I say hello to you ?" tanya Baim Wong.