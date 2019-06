Tata Janeeta Berupaya Tegar Saat Rumah Tangganya Bersama Mehdi Zati di Ambang Bubar

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Rumah tangga penyanyi Tata Janeeta dan Mehdi Zati di ambang percerairan.

Tata Janeeta pun angkat bicara soal biduk rumah tangganya dengan Mehdi Zati yang nyaris karam.

Masalah dalam pernikahannya ini sekarang diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Meski enggan membocorkan penyebab kisruh dalam rumah tangganya, Tata Janeeta mengaku bahwa keretakan dalam pernikahannya bukan karena masalah ekonomi.

"Oh saya nggak pernah bicara masalah ekonomi no no no," kata Tata Janeeta usai sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (19/6/2019).

Tetapi, ketika dikonfirmasi mengenai masalah wanita idaman lain (WIL) atau Mehdi memiliki kekasih baru, wajah wanita berusia 36 tahun itu tampak kesal.

Tata Janeeta ditemui usai keluar Pengadilan Agama Jakarta Barat, Rabu (19/6/2019). (TRIBUNNEWS.COM/NURUL HANNA)

Lantas, dia menundukkan kepalanya.

Mantan personel grup vokal Mahadewi itu enggan mengomentari soal isu orang ketiga dalam pernikahannya yang sudah dibinanya dua tahun bersama Mehdi.

"Doain aja ya doain aja ya," ucapnya seraya berjalan menuju mobilnya.

Meski begitu, Tata Janeeta mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak kecewa dengan Mehdi.