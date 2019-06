Anniversary Ke-15, Toko Buku Gramedia Jadi Kebanggaan Masyarakat Bangka

BANGKAPOS. COM, BANGKA -- Toko Buku Gramedia Bangka menggelar anniversary ke 15. Kegiatan berlangsung sederhana, Sabtu (22/6/2019) dilakukan pemotongan nasi tumpeng oleh Diana Store Manager Gramedia Bangka.

Dijelaskan Diana bahwa kehadiran Toko Buku Gramedia menjadi kebanggaan dan dapat memenuhi kebutuhan buku untuk masyarakat yang ada di Bangka.

"Toko Buku Gramedia menyediakan buku The Best Sellar yang berkualitas maupun perlengkapannya," ujar Diana.

Menurut Diana bahwa ada puluhan ribu judul buku yang ada di Toko Buku Gramedia Bangka.

Foto bersama karawan Gramedia Bangka bersama Store Manager Diana, Stasion Manager Radio Sonora Yoyok dalam acara 15 tahun Anniversary Gramedia Bangka (bangkapos/agus nuryadhin)

"Ada lebih dari 10.000 judul buku dan menyiapkan buku untuk tahun pelajaran baru serta peralatan sekolah," jelasnya.

Ditambahkan Diana bahwa ada Best Seller lainnya yaitu Al Quran Hafalan Tahfidz Junior, Perkata Tajwid An Najaah dan Alquran Tafsir Perkata Al Ihsan.

Lebih lanjut Diana mengemukakan bahwa Toko Buku Gramedia Bangka meraih berberapa penghargaan diantaranya The Best Store tahun 2018 untuk toko kelas C, The Best Display buku Tere Liye, The Best display buku-buku Penerbit GPU.

Acara ke 15 tahun Gramedia Bangka diisi hiburan dancer, nyanyi Solo, serta fashion show yang dihadiri Stasiun Manager Sonora Grup Yoyok serta karyawan Toko Buku Gramedia Bangka.