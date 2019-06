Tangis Luna Maya Ternyata Untuk Ariel NOAH Bukan Reino Barack, Melaney Ricardo Bocorkan Hal Ini

BANGKAPOS.COM - Bukan Reino Barack Tangis Luna Maya Untuk Ariel NOAH Dibocorkan Melaney Ricardo

Bicara tentang asmara Luna Maya, ada dua pria yang begitu lekat dengan sang aktris yakni Ariel Noah dan juga Reino Barack.

Asmara Luna Maya yang kandas dengan Ariel Noah maupun Reino Barack, membuat wanita asal Bali itu menjadi bulan-bulanan media.

//

Putusnya Luna Maya dengan kedua pria tersebut menyisakan cerita sedih bagi sang aktris pada masanya.

Selain Reino dan Ariel, seorang pria membuat pengakuan karena dia juga membuat Luna Maya menangis.

Adalah artis Boy William yang memang beberapa waktu lalu berkolaborasi dengan Luna Maya sampai-sampai membuat Luna meneteskan air matanya.

Pengakuan tersebut dilakukan Boy ketika ia berkolaborasi dengan Melaney Ricardo, yang juga sahabat Luna di akun Youtubenya.

Melansir laman Tribun Bogor, Sabtu (22/06/2019) Melaney Ricardo mengulik rasa penasarannya soal tangisan Luna Maya saat itu.

Istri Tyson Lynch ini terlebih dahulu bertanya perihal artis yang pernah menjadi bintang tamu di Youtube Boy William, konten Nebeng Boy.

Namun pertanyaan ini pun tak langsung mengarah kepada Luna Maya yang menangis.

"Siapa tamu yang paling bikin lo deg-degan di Nebeng Boy selain Pak Jokowi, yang lain siapa? You so excited," tanya Melaney Ricardo kepada Boy William, dilansir TribunnewsBogor.com, Jumat (21/6/2019).

Tak disangka, ternyata Boy William menjawab bahwa Luna Maya lah yang membuatnya deg-degan.

Seolah sudah bisa menebak jawaban Boy William, Melaney Ricardo pun langsung tepuk tangan dan tertawa.

Apalagi diketahui, Luna Maya ini adalah sahabat Melaney Ricardo yang tergabung dalam Geng Menteri Ceria.

"Yeah, I knew it (aku sudah tahu itu)," seloroh Melaney Ricardo tertawa.

Kemudian, ia menyinggung soal aksi Boy Williamyang pernah membuat Luna Maya menangis di laman Youtube Boy William, Nebeng Boy.

Bahkan karena tangisan Luna Maya, video Boy William episode kala itu pun berhasil meraih penonton 7,6 juta.

"7,6 M loh," ujar Melaney Ricardo.

"Bahaya. Nangis lagi gara-gara lo. Gila lo!" ujar Melaney Ricardo, bercanda seakan menyalahkan Boy William atas aksinya.

Lantas, Boy William pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya saat itu mengajak Luna Mayamenjadi bintang tamu di konten Youtube-nya.

"You know why? Karena Luna is a very nice sweet person (kau tahu kenapa? Karena Luna adalah orang yang sangat baik),' ungkap Boy William.

"Iya bener bener," jawab Melaney Ricardo menyetujui pendapat Boy William.

Nagita Slavina bersama Luna Maya (instagram raffinagita1717)

Melihat karakter Luna Maya yang seperti itu, muncul juga rasa penasran Boy William untuk mengulik kisah pribadi Luna Maya.

"Ya exactly (tentu saja)," jawab Melaney Ricardo.

"Kita kalau ngelihat Luna Maya is Luna Maya. You know what i mean," ujar Boy William.

"And everybody keep talking about Luna's life (dan semua orang kerap membicarakan tentang hidup Luna Maya)," seloroh Melaney Ricardo.

"Kan semua orang sekarang dengan Instagram kayak as if they know everything (mereka itu tahu semuanya)," tambah Melaney Ricardo.

Meski tak menyebutnya, maksud dari Melaney Ricardo ini adalah saat itu, Luna Maya ini tengah dikabarkan putus dari Reino Barack.

Lantas, Boy William pun menyebut kehidupan Luna Maya seperti kehidupan keluarga Kardashian (Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner).

Kardashian Family ini diketahui populer berkat menjual kehidupan pribadi mereka ke televisi Hollywood yang berjudul Keeping Up with Kardashian.

Luna Maya dan sang ibunda, Desa Maya Waltraud Maiyer (Instagram.com/lunamaya)

"Luna Maya's life is like Kardashian's life," ungkap Boy William.

"Exactly," jawab Melaney Ricardo.

"Tanpa keluarga," koreksi Melaney Ricardo.

"It's public secret (sudah rahasia umum)," tegas Boy William.

Karena hal tersebut, Boy William pun masih dirundung penasaran soal kehidupan pribadi Luna Maya.

"Dan ada bebrapa yang gue penasaran banget dan gue takut sensitif," imbuh Boy William.

Namun akhirnya Boy William pun berani mengajak Luna Maya untuk jadi bintang tamu di Youtube-nya.

Kemudian, Boy William mengaku bahwa ada tujuan tersendiri ketika ia mengajak Luna Mayaberkolaborasi membicaran kehidupan pribadi sang artis.

"Gue agak mikir-mikir, tapi...i make this show for pupose (aku membuat tayangan itu untuk tujuan)," tambahnya.

"Yes you have to ask it. Yes i know (ya aku tahu kamu harus menanyakannya. Aku tahu)," tegas Melaney Ricardo.

Ternyata benar saja ketika Luna Maya ditanya perihal kehidupan pribadinya terutama soal Reino Barack, ia pun langsung nangis.

Luna Maya, Raffi Ahmad, dan Boy William (Youtube RCTI)

Boy William pun merasa bersalah.

"Lets do it ! ternyata dia nangis. Oh no !," sesal Boy William.

"Apa yang lo tanyain ke Luna Maya sampai dia meneteskan air mata?" tanya Melaney Ricardomengulik.

"Its about her previous (soal masa lalunya)," ujar Boy William.

"Oke oke, Putus dan segala macem," ujar Melaney Ricardo mengerti.

Namun tiba-tiba di akhir pernyataan, Melaney Ricardo membongkar bahwa hanya ada 2 orang pria yang bikin Luna Maya menangis.

"Berarti gue rasa elo adalah cowok kedua yang bikin Luna Maya menangis ya," bongkar Melaney Ricardo.

Mendengar Melaney Ricardo keceplosan, Boy William pun mencoba menguliknya.

"Emang yang pertama siapa?" tanya Boy Wiliam.

"Ariel lah," jawab Melaney Ricardo percaya diri.

Setelah sadar ia keceplosan, Melaney Ricardo pun tertawa.

"Ya maksud gue kan Ariel sama Luna kan pacaran. Masa gak ada nangisnya," bela Melaney Ricardo.

"Kita pacaran pasti ada nangisnya lah, Entah itu tangisan bahgia atau tangisan sedih," lanjutnya.

Boy William pun tak bisa menahan tawanya, namun ia enggan membahas soal hubnungan Ariel Noah dan Luna Maya.

Kemudian, Boy William mengaskan bahwa ia mencintai Luna Maya seperti seorang kakak baginya.

Bagi Boy, Luna sudah begitu mendukungnya begitupun sebaliknya.

"Exactly, but i love Luna Maya. She is big sister. She is supportive banget. Iya kan?" ujar Boy William.

Boy William pun hanya bisa berdoa untuk Luna Maya

" Sebagai sahabat, Melaney Ricardo pun tak segan memuji Luna Maya

"Karena Luna adalah pribadi yang komplit, cantik, Punya purpose in life. Punya kepribadian yang wow," puji Melaney Ricardo.

"And strong (kuat)," tambah Boy William.

Nah, berikut video bincang-bincang Boy William dan Melaney Ricardo tentang Luna Maya :

Banjarmasinpost.co.id/noor masrida

Berita ini tayang di tribun bogor