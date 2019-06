Asistennya Ribut dengan 2 Orang Bule Dikira Mencuri Pakaian, Raffi Ahmad Malu Tahu Fakta Sebenarnya

BANGKAPOS.COM--Usai di-prank, Raffi Ahmad menunaikan janjinya untuk membelanjakan dua asistennya, Merry dan Sensen.

Masing-masing asistennya, Merry dan Sensen pun diberikan uang sebesar Rp 5 juta untuk memilih pakaian di salah satu pusat perbelanjaan di Australia.

Raffi Ahmad itu sedang berbelanja di mal. Namun, ada momen tak terduga ketika kedua asisten Raffi Ahmaditu sedang berbelanja di mal.

Dilansir dari tayangan vlog Rans Entertainment edisi Senin (24/6/2019), dua orang bule tiba-tiba saja menghampiri Sensen yang sedang memilih pakaian.

Ditemani Raffi Ahmad, Sensen pun tampak kaget ketika ada dua orang bule menghampirinya sambil mengajaknya berbincangan dengan bahasa Inggris.

Melihat kejadian tersebut, Raffi Ahmad dan Abrar, kameramennya pun membantu Sensen untuk menerjemahkan apa yang diucap bule tersebut.

Rupanya, sang bule tampak kesal karena Sensen menurutnya tiba-tiba mengambil pakaian yang akan ia beli.

"What do you want ? (apa yang kamu inginkan ?)," tanya Raffi Ahmad.

"I wanna jumper, I left in there, and I came back and he's bring at the basket. It's FILA jumper. You got my jumper (saya ingin switer. Saya meninggalkannya di sana dan setelah saya kembali, dia, red : Sensen menaruhnya di keranjang belanjaan. Merek switernya FILA. Kamu mengambil switer saya)," ucap sang bule.

"You speak to him (kamu bicara sama dia, red : kepada Sensen)," kata Raffi Ahmad.

Sensen, asisten Raffi Ahmad bersitegang dengan seorang bule Australia (Youtube channel rans entertainment)

Mendengar penjelasan Raffi Ahmad, Sensen langsung pergi seraya berlari.

Alih-alih memberikan barang yang diminta sang bule, Sensen lebih memilih tak mendengarkan apa yang diucap sang bule.

Sensen rupanya ngotot tak ingin memberikan barang yang telah ia ambil.