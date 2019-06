VIDEO : PT Timah Support Modal Usaha Sirup Jeruk Kunci Mirrando hingga Bisa Ekspor

BANGKAPOS.COM -- Berkat dukungan dan bantuan modal usaha sebagai mitra binaan CSR PT Timah Tbk,

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) CV Mirrando Pangkalpinang yang memproduksi sirup dan minuman segar Jeruk Kunci khas Pulau Bangka saat ini mulai mengekspor produk ke negara Korea Selatan.

"Alhamdulillah saat ini produk sirup jeruk kunci Mirrando sudah diekspor ke Korea Selatan sebanyak 600 botol ukuran 250 ml pada saat bulan puasa yang lalu," kata Herawati, pemilik usaha sirup dan minuman segar jeruk kunci Mirrando, Senin (24/06/2019) di Pangkalpinang.

Diungkapkannya, jaringan untuk mengekspor sirup jeruk kunci ini didapatkannya usai mengikuti pelatihan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Babel.

"Saya hanya menyiapkan persyaratan dan memproduksi produk sirup saja lalu dibawa ke eksportir yang ada di Pangkalpinang ini lalu mereka yang mengekspornya ke Korea Selatan," jelas Hera.

Diungkapkannya, memulai usaha pembuatan sirup jeruk kunci ini sejak tahun 2012. Selain sirup jeruk kunci yang dikemas dalam ukuran 250 ml, 500 ml dan 1 liter, juga ada minuman segar jeruk kunci botolan dalam dua varian rasa, yakni rasa original dan rasa buah sunmoy. Ke depan akan membuat minuman herbal jeruk kunci dicampur serai dan kayu manis masih dalam tahap ujicoba.

"Selain itu kita saat lebaran tadi menjual berbagai macam produk kue-kue kering dan mengemas terasi dari Toboali dalam branding Mirrando," ungkapnya.

Dilanjutkannya, harga jual sirup jeruk ukuran 250 ml Rp 20.000 per botol dan 1 liter Rp 80.000 per botol, sedangkan minuman segar jeruk kunci Rp 8.000 per botol.

"Untuk harga jual ke toko, kafe dan warung atau harga reseller kita bedakan dan lebih murah serta ada sistem konsinyasi," jelasnya.

Untuk mendapatkan bahan baku jeruk kunci sudah mengadakan kerjasama pembelian dengan petani jeruk kunci dan juga membeli di pasar-pasar tradisional.

"Saat ini sedang susah mencari jeruk kunci, kalaupun ada harganya mahal sejak bulan puasa lalu bahkan sampai Rp 30.000 per kg jeruk kunci, kalau harga jeruk kunci murah saat musim panen cuma Rp 4.000 per kg biasanya saya stok simpan dalam freezer tetapi tetap saja kami mengalami harga jeruk kunci yang tinggi," imbuhnya.