Bank Sumsel Babel Beri Penghargaan Pemda yang Menerapkan Transaksi Non Tunai

BANGKAPOS. COM -- Bank Sumsel Babel menyelenggarakan forum diskusi, sosialisasi transaksi non tunai dan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) di Hotel Marriott Yogyakarta, Selasa (25/06/2019).

Transaksi non tunai pada pemerintah daerah sebagai tindaklanjut dari Surat edaran Kemendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dengan penerapan transaksi non tunai ini akan terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah dan

Pengeluaran daerah.

"Transaksi dengan pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK, cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya," kata Faisol Sinin, Corporate Secretary BSB dalam rilisnya, Rabu (26/06/2019).

Ditambahkannya, sebagaimana diketahui pelaksanaannya sudah dimulai 1 Januari 2018 khusus wilayah Sumsel dan Babel bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel, untuk penerimaan daerah dengan menggunakan Samsat Online, PBB online, sistem 9 pajak daerah, Restribusi daerah, pakai tapping box, BSB cash.

"Pengeluaran daerah, belanja pembangunan, subsidi daerah, belanja rutin dengan menggunakan Sistem Informasi Daerah (SIMDA), Cash Manajemen System (CMS), internet banking BSB, mobile banking BSB," ujar Faisol.

Acara dibuka Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, dengan dilanjutkan paparan dan diskusi tentang pelaksanaan transaksi non tunai di pemerintah daerah Indonesia, kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Pemateri pertama dari Kementerian Dalam Negeri, Ira Hayatunnisma, Kasubdit pelaksana dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Acara ditutup dengan pemberian apresiasi kepada pemda yang telah menerapkan transaksi non tunai :

* Kategori jumlah transaksi tertinggi pada cash management system BSB wilayah Sumatera Selatan:

1. Pemkot Palembang

2. Kab.OKU

3. Kab. Muara Enim

Dan wilayah Kepulauan Bangka Belitung :

1. Pemrov. Kep. Babel

2. Kab. Belitung

3. Pemkot Pangkalpinang

* Kategori cashless: Pemkab OKU untuk wilayah Sumsel dan Pemprov Babel untuk wilayah Bangka Belitung.

* Kategori penerapan kebijakan diberikan kepada Pemkab Banyuasin.