ICSB Babel Dorong UMKM Penetrasi Pasar Internasional 

BANGKAPOS.COM-- Koordinator Wilayah Council for Small Business (ICSB) Bangka Belitung, Melati Erzaldi mengatakan saat ini ICSB Babel sedang mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Babel untuk melakukan penetrasi pasar internasional.

Dalam peringatan Hari UMKM Internasional yang jatuh pada 27 Juni 2019, Melati mengatakan, peringatan hari UMKM Internasional ini merupakan hari lahir dari ICSB pada 27 Juni 1956 silam.

Dengan adanya peringatan ini, Melati berharap UMKM Babel yang sudah eksis maupun pemula dapat bisa menebus pasar internasional.

ICSB kata dia, merupakan lembaga non profit yang bermitra dengan pemerintah untuk mendukung UMKM bisa melakukan penetrasi pasar internasional. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan hasil produk, pelayanan dan menjadi UMKM yang memiliki mental dan perilaku yang baik.

"Pelaku UMKM itu harus bermental baja, karena kadang kan up and down, butuh mental baja dan tangguh yang luar biasa," katanya saat menghadiri peringatan hari UMKM Internasional, di Gedung Mahligai, Kamis (27/6/2019).

Melati menyebutkan, ICSB bersama Pemprov Babel sedang menginventarisir produk UMKM Babel yang layak untuk penetrasi pasar internasional. Dengan harapan nantinya UMKM Babel dapat naik kelas dari pasar domestik ke pasar internasioanal.

Menurutnya, cikal bakal sudah ada, namun memang perlu akurasi yang ketat, untuk menembus pasar internasional memiliki standar yang tinggi apalagi untuk makanan.

"Sampai sekarang belum ada produk UMKM kita yang masuk secara resmi di pasar internasional secara continue, dalam jumlah yang banyak, tapi kita sudah berusaha misalnya ikut pameran ke luar negeri dengan membawa produk kita,"harap Melati.

Kata dia, cikal bakal UMKM untuk bisa tembus pasar internasional diantaranya produk lada.

"Lada ini kan memang produk unggulan kita dan sudah dikenal di dunia. Untuk bisa menembus pasar internasiona ini harus dikemas dan memenuhi standar misalnya punya sertifikat HACCP agar bisa diterima di pasar internasional," saran Melati.

Menurutnya, yang berpotensi untuk di ekspor ialah lada dan sedang dipersiapkan untuk produk turunan lada seperti kosmetik.

Sedangkan untuk produk kerajinan kata dia, masih banyak hanya harus disiapkan. Misalnya harus produksi dalam bentuk masal. (Bangkapos.com/Krisyanidayati)