PT AP II Salurkan Dana Kemitraan Tahap Dua 2019 Sebesar Rp 205 Juta

BANGKAPOS.COM -- PT Angkasa Pura II Bandara Depati Amir menyalurkan bantuan dana kepada 10 mitra binaan.

Bantuan dana tahap II yang diserahkan ini senilai Rp 205.000.000.

Penyerahan dilakukan Plt Executive General Manager PT AP II Bandara Depati Amir Yan Setiadi secara simbolis

kepada Rudi UMKM bergerak di bidang Jasa Perbengkelan, berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor PT AP II Bandara Depati Amir, Kamis (27/6).

Hadir pada acara penyerahan dana, Assistant Manager Of Financial Management Haryanto, Assistant Manager Of Human Resource & General Affairs Arwin Erwansyah dan Community Development Andrian Wahyudi.

Yan menjelaskan penyaluran bantuan dana merupakan program kemitraan tahap II tahun 2019 PT Angkasa Pura II.

Diantaranya kepada 6 mitra binaan bergerak bidang sektor perdagangan sebesar Rp 90 juta, serta 3 mitra binaan di sektor jasa sebesar Rp 85 juta dan 1 mitra binaan sektor peternakan sebesar Rp 30 juta.

"Bantuan dana kepada mitra binaan merupakan wujud kepedulian PT AP II kepada UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, " ungkapnya.

Harapan Yan, bahwa adanya bantuan dana program kemitraan PT AP II akan dapat meningkatkan perekonomian yang ada.

Dimana kata Yan, bahwa ini sesuai dan sejalan dengan program pemerintah BUMN Hadir Untuk Negeri.

"Bantuan ini agar dapat dimanfaatkan dengan baik sekaligus dalam pengembalian dana program kemitraan sesuai dengan apa yang disepakati, " jelas Yan.