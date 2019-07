Babel United Tiba di Pangkalpinang, Bakal Persiapkan Diri Bertemu PSCS Cilacap

BANGKAPOS.COM -- Seluruh pemain dan pelatih Babel United Jum'at (28/6/2019) malam tiba di Bandara Depati Amir Pangkalpinang. Usai tiba seluruh skuad langsung menuju wisma LPMP di kawàsan Kompleks Perkantoran Pemprov Babel Air Itam.

"Malam ini pemain istirahat penuh. Esoknya, di pagi hari sudah ada agenda latihan yang akan dijalani pemain," kata Head Coach I Putu Gede

Sebelum laga menghadapi PSCS Cilacap Minggu (2/7/2019) Tim Babel United akan melakukan sejumah kegiatan sembari mempersiapkan diri. Antara lain seluh pemain, ofisial, dan manajemen klub akan melakuakan meet n great bersama pendukung, praktisi sepakbola dan pecinta sepakbola di Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang pada Sabtu (29/6/2019) .

Selanjutnya, para pemain sudah dihadapkan pada persiapan untuk menjalani tiga laga kandang. Selain menghadapi PSCS Cilacap yang menjadi laga pertama yang dijalani Agus Indra, Rian Miziar, dan kawan-kawan di Stadion Depati Amir yang menjadi kandang Babel United. Selanjutnya pada 7 Juli akan berhadapan dengan PSGC Ciamis. Kemudian laga kandang ketiga menghadapi BU Persib B 13 Juli 2019.

Salah satu kelompok suporter yang memilki anggota cukup besar The Babel Mania berharap di tiga laga kandang yang dijalani Babel United dapat meraih poin penuh. Sebab jika poin seri maupun kalah maka perjuangan Babel United semakin berat untuk dapat meraih 4 besar.

The Babel United memastikan akan memberikan dukungan penuh di Stadion Depati Amir Pangkalpinang. Sejumlah kreativitas telah disiapkan termasuk memasang baleho besar memberikan dukungan.

"Harga mati laga kandang harus sapu bersih dengan kemenangan The Babel Mania akan mendukung habis habisan pemain juga kita minta bermain all out untuk meraih kemenangan klub lain di wilayah barat sudah mulai menunjukkan keperkasaan mereka," kata M Norix Ketua The Babel Mania.

(Bangka Pos/Deddy Marjaya)