Lakukan Tukar Poin One Card Honda, Yoan Dapatkan Helm Exclusive

Main dealer ASP - Lakukan Tukar poin one card Honda

BANGKAPOS.COM -- “Saya sangat senang sekali bisa mendapatkan hadiah langsung dari Dealer Honda karna rutin melakukan transaksi dengan menggunakan Aplikasi One card. Saya akan kasih tau sama teman-teman saya yang menggunakan motor Honda agar selalu pantengin aplikasi One Card dan pastinya akan selalu servis, beli produk Honda” ucap Yoan Salah satu Konsumen Honda yang menukarkan Poin One Card Honda di Dealer Honda.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen, PT Asia Surya Perkasa selaku Main Dealer Honda Bangka Belitung memberikan berbagai hadiah lewat aplikasi terbarunya yakni One card.

Fitur terbaru dari Honda ini memang dibuat untuk memudahkan konsumen Honda di Bangka Belitung. Selain dari hadiah poin, aplikasi ini memuat info berita tentang Honda di Bangka Belitung terupdate, layanan Honda Care, Tracking STNK, Tracking Historis servis, Tracking Order Sparepart, Booking Servis dan Kuis Berhadiah Poin Reward.

Suryanto Selaku Customer Care Manager menyampaikan program tukar poin One Card tersebut adalah bentuk apresiasi kepada konsumen Honda yang ada di berbagai daerah di Bangka Belitung.

Main dealer ASP - Lakukan Tukar poin one card Honda (istimewa)

:Kepercayaan dari pelanggan menjadi tantangan tersendiri bagi Honda untuk terus maju dan berkembang sebagai produsen motor terbaik dan penyedia layanan after sales terbaik. Tukar Poin Aplikasi One card ini adalah program terbaru yang mulai jalan dari bulan Mei 2019," ujar Suryanto.

Penukaran Poin bisa langsung ke Dealer-Dealer asal pembelian. Hadiah-hadiah pun mulai dari Oli, Chain Lube, Helm Exclusife, T-shirt Apparel Resmi Honda, Jaket Exclusive Honda, Topi Honda dan akan banyak hadiah yang lainnya.

Konsumen yang dapat menukarkan poin reward adalah konsumen yang sudah instal aplikasi One Card diawal saat pembelian, dan mendapatkan poin setelah pembelian ke dua dan seterusnya.

Jadi bagi semua konsumen Honda yang sudah install dan menggunakan aplikasi One Card segera kumpulkan Poin One Card anda sebanyak-banyaknya dengan melakukan transaksi penjualan, servis dan pembelian sparepart di dealer awal pembelian sepeda motor Honda, kemudian tukarkan poin yang anda dapatkan di dealer tersebut.