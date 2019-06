The Babel Mania Minta Babel United Persembahkan Kemenangan

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Kelompok suporter sepakbola terbesar yang berbasis di Kota Pangkalpinang The Babel Mania meminta Kesebelasan Babel United mempersembahkan kemenangan bagi mereka.

Seperti diketahui setelah mengalami kekalahan beruntun dalam tour away diduga laga Babel United akan menjalani 3 laga kandang. Antara lain menjamu PSCS Cilacap Minggu (2/7/2019), selanjutnya tanggal 7 Juli akan berhadapan dengan PSGC Ciamis. Kemudian laga kandang ketiga menghadapi BU Persib B 13 Juli 2019.

"Laga kandang wajib menang Babel United harus sapu bersih laga kandang dengan kemenangan," kata M Norix Ketua The Babel Mania.

Salah satu kelompok suporter yang memilki anggota cukup ini besar berharap di tiga laga kandang yang dijalani Babel United dapat meraih poin penuh. Sebab jika kehilagan poin baik seri maupun kalah maka perjuangan Babel United semakin berat untuk dapat meraih 4 besar.

The Babel United memastikan akan memberikan dukungan penuh di Stadion Depati Amir Pangkalpinang.

Sejumlah kreativitas telah disiapkan termasuk memasang baleho besar memberikan dukungan.

"The Babel Mania akan mendukung habis habisan pemain juga kita minta bermain all out untuk meraih kemenangan klub lain diwilayah barat sudah mulai menunjukkan keperkasaan mereka," kata M Norix Ketua The Babel Mania. (Bangkapos/Deddy Marjaya)